Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Unfall mit ...

Recklinghausen - An der Bochumer Straße wurde ein Motorradfahrer am Sonntag um 19.20 h bei einem Unfall schwer verletzt. Der 24-jährige Recklinghäuser war mit seinem Motorrad auf der Bochumer Straße unterwegs, als eine 39-jährige Recklinghäuserin mit ihrem Auto aus einer Einfahrt auf die Bochumer Straße fahren wollte. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren so kaputt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 9000 Euro.

