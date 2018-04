Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Unfallfluchten ...

Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen - Auf der Richardstraße fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag, in der Zeit von 13.15 bis 22.10 Uhr, einen geparkten roten Alfa Romeo an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Dienstag, in der Zeit von 14 bis 14.30 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Campus Blumethal einen geparkten grauen Peugeot 208 an und flüchtete. Am Peugeot entstand 4.000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbittet das zuständige Verkehrskommissariate in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

