Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Versuchter ...

Recklinghausen: Versuchter Raub - Zeugen halten Mann fest

Recklinghausen - Zwei couragierte Zeugen hielten am Freitag um 11.25 h an der Wilhelmstraße einen Mann fest, der einer Seniorin eine Einkaufstasche aus ihrem Rollator wegreißen wollte. Der 19-Jährige Mann aus Ghana versperrte auf dem Bürgersteig der 79-jährigen Recklinghäuserin den Weg. Wenn sie ihm ausweichen wollte, ging er ihrer Bewegung nach, sodass sie nicht an ihm vorbei kam. Dann griff nach der Tasche mit den Einkäufen, die auf dem Rollator abgelegt war. Die Seniorin hielt die Tasche fest. Durch das gegenseitige Ziehen an der Tasche riss diese auseinander. Ein Zeuge, der die Szene von der gegenüberliegenden Straßenseite beobachtet hatte und ein Anwohner kamen der Dame zur Hilfe und setzten den Tatverdächtigen fest. Die Polizei konnte ihn noch vor Ort festnehmen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat er keinen festen Wohnsitz. Den 19-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes, er wird einem Haftrichter vorgeführt.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Ramona Hörst Telefon: 02361/55-1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de