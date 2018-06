Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Versuchter Raub

Recklinghausen: Versuchter Raub

Recklinghausen - Ein 26-jähriger Recklinghäuser stieß am Montag um kurz vor 22.00 Uhr auf der Straße "Im Kuniberg" auf zwei unbekannte Männer. Die Männer sprachen den Recklinghäuser an und hielten ihm ein Messer vor. Dann forderten sie Geld und Handy vom 26-Jährigen. Als dieser sich weigerte, machte einer der Männer mit dem Messer Schnittbewegungen in Richtung des Recklinghäusers. Er versuchte, den Angriff abzuwehren und wurde dabei leicht am Arm verletzt. Die beiden Männer flüchteten, ohne Beute gemacht zu haben. Sie sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein. Einer der Beiden (der mit dem Messer) soll dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Die Verletzungen des 26-Jährigen wurden im Rettungswagen behandelt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

