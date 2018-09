Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Zusammenstoß ...

Recklinghausen: Zusammenstoß auf der Castroper Straße

Recklinghausen - Heute, gegen 5.45 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Straße In den Heuwiesen und wollte dann nach links in die Castroper Straße abbiegen. Als sich auf der Castroper Straße ein Linienbus näherte, welcher in die Straße In die Heuwiesen abbiegen wollte, musste der Fahrer abbremsen, da er aufgrund der Enge nicht am Auto des 40-Jährigen vorbeifahren konnte. Daraufhin fuhr der 40-Jährige zwischen dem Bus und der Verkehrsinsel in die Castroper Straße und bog ab. Dabei übersah er eine 40-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen, die auf der Castroper Straße unterwegs war. Beide Autos stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 40-Jährigen gegen einen am Straßenrand stehenden Baum geschleudert. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligten so verletzt, dass sie zur ärztlichen Behandlung ins gebracht werden mussten. Es entstand 7.500 Euro Sachschaden.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Michael Franz Telefon: 02361/55-1031 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de