Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Zwei ...

Recklinghausen: Zwei Schwerverletzte auf Verkehrsübungsplatz

Recklinghausen - Bei einem Verkehrsunfall auf einem Verkehrsübungsplatz in Recklinghausen an der Vinckestraße wurden eine 50-jährige aus Oer-Erkenschwick und eine 24-jährige aus Duisburg schwer verletzt. Die beiden Frauen kollidierten am 30.09.2018 gegen 17:20 Uhr mit ihren Pkw, als die 50-jährige Gas- und Bremspedal verwechselte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entsandt ein Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro

