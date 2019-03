Polizeipräsidium Recklinghausen / Streifenwagen verunfallt in ...

Streifenwagen verunfallt in Castrop-Rauxel. Insgesamt fünf verletzte Personen!

Recklinghausen - Am Samstag, den 30. März 2019, kam es in Castrop-Rauxel, um 16:46 Uhr, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenswagens im Kreuzungsbereich Henrichenburger Str. (B235) / Heerstr. / Recklinghauser Straße. Der Streifenwagen, welcher mit Blaulicht und unter Nutzung des Signalhorns zur Unterstützung nach Oer-Erkenschwick unterwegs war, fuhr in den genannten Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einem querenden PKW, welcher wiederum durch den Zusammenstoß mit einem weiteren PKW zusammenstieß. Durch diesen Verkehrsunfall wurden fünf Personen leicht verletzt, darunter auch die beiden eingesetzten Polizeibeamten.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Frank Grapatin Telefon: 02361/55-2940 E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de