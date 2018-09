Polizeipräsidium Recklinghausen / Tödlicher Verkehrsunfall in ...

Tödlicher Verkehrsunfall in Bottrop

Recklinghausen - Am 23.09.2018, gegen 05.40 Uhr, überholte in Bottrop ein 5er BMW mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Bottroper Straße mehrere Fahrzeuge. Die erlaubte Geschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt beträgt 70 km/h. In Höhe des Hotels Jandewerth-Bayer kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer gemauerten Überführung des Straßengrabens und wurde in die Luft geschleudert. Dabei beschädigte es mindestens neun Fahrzeuge, die auf dem Hotel Parkplatz abgestellt waren. Danach kam das Unfallfahrzeug auf der entgegenkommenden Fahrbahn zum Liegen und fing sofort Feuer, das sich schnell ausbreitete. Beide Insassen verbrannten bis zur Unkenntlichkeit. Die eingesetzte Feuerwehr Bottrop löschte den Brand. Die Feststellung der Identitäten wird durch die Fachdienststelle unter Hinzuziehung eines Gerichtsmediziner erfolgen müssen. Der Sachschaden wird auf ungefähr 100.000 Euro geschätzt. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt.

