Polizeipräsidium Recklinghausen / Waltrop: Drei Männer nach ...

Waltrop: Drei Männer nach Brand festgenommen

Recklinghausen - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Letterhausstraße hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Zeugen hatten die Männer kurz vor dem Brand beobachtet, die Polizei konnte sie noch in der Nähe des Wohnhauses antreffen und nahmen sie mit zur Wache. Die Männer kommen aus Waltrop - und sind 35, 38 und 53 Jahre alt. Bei dem Brand am Samstag, gegen 14.30 Uhr, wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an.

