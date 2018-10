Polizeipräsidium Recklinghausen / Waltrop: Dreister Wohnungseinbruch

Waltrop: Dreister Wohnungseinbruch

Recklinghausen - Unbekannte Täter hebelten am Donnerstag in den Nachmittags - Abendstunden an der Schulstraße das Schlafzimmerfenster einer Wohnung im Erdgeschoss auf. Obwohl sich der Wohnungsinhaber in der Wohnung aufhielt, durchsuchten sie die Schränke. Anschließend entkamen sie unerkannt. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Vermutlich wurde Schmuck entwendet.

