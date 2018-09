Polizeipräsidium Recklinghausen / Waltrop: Motorradfahrer stürzt ...

Waltrop: Motorradfahrer stürzt bei Bremsmanöver auf der Brockenscheidter Straße

Recklinghausen - Montag, gegen 17.30 Uhr, bog ein 51-jähriger Autofahrer aus Waltrop von der Zillestraße in die Brockenscheidter Straße ab und bremste dann ab, um nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Ein dahinter fahrender 65-jähriger Motorradfahrer, auch aus Waltrop, bemerkte das wohl zu spät und bremste strak ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Bremsmanöver stürzte der 65-Jährige, ohne auf das Auto aufzufahren. Er musste dann zu ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand 500 Euro Sachschaden.

