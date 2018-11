Polizeipräsidium Recklinghausen / Waltrop: Trickdiebinnen klauen ...

Waltrop: Trickdiebinnen klauen EC-Karte und erbeuten Bargeld - Öffentlichkeitsfahndung

Recklinghausen - Die Polizei bittet um Mithilfe: Bei einem Textil-Discounter auf der Dortmunder Straße ist am 28. Juni eine 76-jährige Kundin aus Waltrop bestohlen worden. Zwei Frauen lenkten die Seniorin ab und nahmen währenddessen die Geldbörse aus der Handtasche der 76-Jährigen. Nur wenige Minuten später wurde mit der gestohlen EC-Karte der Frau in einer Bankfiliale mehrfach Geld abgehoben. Dabei wurden zwei Frauen von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Inzwischen liegt der Beschluss des zuständigen Amtsgerichts vor, so dass mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach den Tatverdächtigen gesucht werden kann. Wer eine oder beide Frauen auf dem Foto erkennt, wird gebeten, das zuständige Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

