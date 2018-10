Polizeipräsidium Recklinghausen / Wohnungsbrand in Gladbeck, ...

Wohnungsbrand in Gladbeck, eine Schwerverletzte

Recklinghausen - Am 25.10.2018 gegen 22:11 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Zimmerbrand auf der Tunnelstraße in Gladbeck. Durch die vor Ort eingesetzten Rettungskräfte wurde die 50 jährige Bewohnerin der Wohnung schwer verletzt aus der Wohnung geborgen und einem Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt. Der Brand wurde gelöscht, der Brandort beschlagnahmt. Andere Wohnungen in dem Haus wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschaden steht noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Tunnelstraße war während des Einsatzes bis ca. 23:25 Uhr komplett gesperrt. Möglicherweise hat ein piepender Brandmelder andere Hausbewohner alamiert, die dann selbständig das Haus verlassen konnten.

