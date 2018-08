Polizeipräsidium Recklinghausen / Zwei Einbrecher auf frischer ...

Zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Recklinghausen - Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei über Einbruchsgeräusche in der Recklinghäuser Innenstadt. Die eintreffenden Polizeikräfte stellten zwei junge Männer fest, die sich in einem Gebüsch liegend verstecken wollten. Sie trugen Handschuhe und führten einen Beutel mit Einbruchswerkzeug und Bargeld mit sich. In unmittelbarer Nähe wurde in einen Imbiss eingebrochen. An einem Wein-Shop in der Nähe hatte man versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Die beiden jungen Männer (17 und 21 Jahre alt) wurden festgenommen und ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

