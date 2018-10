Polizeipräsidium Reutlingen / 19-Jährige bei Unfall schwer verletzt

19-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Reutlingen - Ohmden (ES): Audi-Fahrerin schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag kurz nach 18.00 Uhr auf der Kreisstraße 1265 auf Gemarkung Ohmden gekommen. Der Fahrer eines Traktors mit angehängtem Ladewagen, welcher etwa zur Hälfte mit Gras beladen war, befuhr die Kreisstraße von Zell unter Aichelberg kommend in Richtung Ohmden und wollte mit seinem Gespann nach links in eine Feldgemarkung abbiegen. Die ihm nachfolgende 19-jährige Fahrerin eines Pkw Audi A3 erkannte diesen Vorgang wegen der zur Unfallzeit extrem tiefstehenden Sonne auf der ansonsten übersichtlich verlaufenden Fahrbahn nicht und prallte nahezu ungebremst auf den Ladewagen, welcher durch die Wucht des Aufpralls umfiel. Die 19 - Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht bei ihr nach derzeitigem Stand nicht. Ihr Audi A3 erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße zwischen Zell unter Aichelberg und Ohmden musste bis 20.15 Uhr voll gesperrt werden.

