Polizeipräsidium Reutlingen / Arbeitsmaschine gerät in Brand

Arbeitsmaschine gerät in Brand

Reutlingen - Unterensingen (ES): Arbeitsmaschine fängt Feuer

Auf einem Betriebshof im Industriegebiet ist am Mittwochnachmittag eine Arbeitsmaschine in Brand geraten und dadurch komplett zerstört worden. Gegen 15.30 Uhr war ein Mitarbeiter mit dem Spezialmäher auf dem Gelände unterwegs. Nachdem er bemerkte, dass das Fahrzeug vermutlich wegen eines technischen Defekts Motorenöl verlor, stellte er das Gerät neben einer Betriebshalle ab, um daraus Abstreumittel zu holen. Als er zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Maschine lichterloh in Flammen stand. Die Feuerwehr Unterensingen rückte mit mehreren Fahrzeugen aus, konnte aber ein vollständiges Ausbrennen des Mähers nicht verhindern. Ein Sachschaden entstand auch an den Zufahrtstoren der Betriebshalle. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt 50.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (fn)

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Frank Natterer (fn), Telefon 07121/942-1103

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/