Polizeipräsidium Reutlingen / Ausgebrannter PKW, Verkehrsunfälle ...

Reutlingen - Münsingen (RT): Pkw in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Eine nicht gerade alltägliche Umweltstraftat in Verbindung mit einer Brandstiftung ist am Donnerstagvormittag bei der Polizei angezeigt worden. Zeugen entdeckten auf einer Wiese neben den(?) Maisfeldern beim Fluggelände Eisberg beim Stadtteil Dottingen ein ausgebranntes Autowrack. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verbrachten einen ausgeschlachteten Audi A4 oder A6 Avant mit einem Anhänger auf die Wiese. In dem Pkw befanden sich mehrere Altreifen, Ölfilter, Bauschutt und ein Heizlüfter. Auf der Wiese wurde das Auto angezündet, das daraufhin komplett ausbrannte. Die angrenzende Wiese wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Tatzeit müsste zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagvormittag, zehn Uhr, gewesen sein. Das Polizeirevier Münsingen bittet unter Telefon 07381/93640 um sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Wahrnehmungen oder einem Feuerschein in der Nähe des Fluggeländes zur fraglichen Zeit. Weiterhin bittet die Polizei um Hinweise, wer bis zuletzt ein helles Fahrzeug dieses Typs gehabt hat und nun nicht mehr besitzt. Der Sachbereich Umwelt und Gewerbe des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen nach dem Umweltfrevler aufgenommen. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Unfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden

Auf der L385 zwischen Dettingen und Ofterdingen ist es am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 82-Jähriger war mit seiner Mercedes C-Klasse in Richtung Ofterdingen unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur geriet. Ein ihm entgegenkommender 23-Jähriger versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen frontalen Zusammenstoß nicht verhindern. Auch ein hinter dem Mercedes Sprinter des 23-Jährigen fahrender 20-Jähriger schaffte es nicht mehr, rechtzeitig abzubremsen und fuhr mit seinem Ford Fiesta auf den Sprinter auf. Durch den Unfall wurden alle drei Autofahrer leicht verletzt.Der 82-Jährige und der 23-Jährige kamen mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus. Der 20-Jährige konnte nach kurzer Untersuchung am Unfallort nach Hause. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, am nur rund einen Monat alten Sprinter entstand Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 65.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die L385 voll gesperrt werden. (om)

Tübingen (TÜ): Mehrere Verletzte und hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten sowie einem Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro hat sich am Donnerstagvormittag in Tübingen ereignet. Eine 88 Jahre alte Frau war mit ihrem Subaru um zehn Uhr auf der Rosentalstraße von der B 28 kommend unterwegs. Vor der Einfahrt auf das Gelände eines Discounters verwechselte die Fahrerin vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal. Sie prallte mit ihrem Wagen zunächst gegen den vorausfahrenden Ford C-Max einer 45-Jährigen. Da die Seniorin dabei nach rechts gelenkt hatte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr ihr Pkw über den Gehweg und durchbrach einen Metallzaun. Anschließend stieß der Subaru gegen einen in der Parkplatzausfahrt verkehrsbedingt stehenden VW eines 53 Jahre alten Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat zur Seite gestoßen. Das Auto der Unfallverursacherin krachte letztendlich noch gegen den Mast eines Werbeschildes. Alle drei Fahrer sowie eine 46-jährige Beifahrerin in dem VW Passat zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt und in Kliniken ambulant behandelt werden. Zwei Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. (ms)

