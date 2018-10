Polizeipräsidium Reutlingen / Autos zerkratzt; In Bauwagen und ...

Autos zerkratzt; In Bauwagen und in Kindergarten eingebrochen; Vermisstenfahndung nach 17-jährigem Mädchen;

Reutlingen - Fahrzeuge zerkratzt (Zeugenaufruf)

Fünf Pkw sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Tiefgarage am Oskar-Kalbfell-Platz beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter kratzte an den Fahrzeugen jeweils ein Hakenkreuz in den Lack der Fahrertür. Der Schaden beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (ms)

Metzingen (RT): In Bauwagen eingebrochen (Zeugenaufruf)

In einen als Jugendtreff genutzten Bauwagen im Gewann Lehmgrube beim Stadtteil Neuhausen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, neun Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter die metallene Eingangstür des Bauwagens auf. Aus dem Innenraum nahm der Einbrecher eine Kunststoffbox, in der sich eine Einhandmotorsäge der Marke Stihl sowie ein Motorlaubbläser der Marke Echo befanden, mit. Weiterhin stahl der Unbekannte eine Geldkassette, die er etwa 300 Meter vom Tatort entfernt wegwarf. Zuvor hatte er das darin befindliche Bargeld entnommen. Die Kunststoffbox konnte ebenfalls ohne Inhalt auf einem Acker gefunden werden. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 600 Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt zirka 30 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07123/924-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Wendlingen (ES): In Kindergarten eingebrochen

In den Kindergarten in der Alleenstraße ist ein Unbekannter über den vergangenen Feiertag eingebrochen. Zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Donnerstag, sieben Uhr, hebelte der Einbrecher eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf und gelangte so in den Kindergarten. Weil dort aber nichts Wertvolles zu finden ist, machte er sich über die Kaffeekasse her und ließ diese samt einem geringfügen Bargeldbetrag mitgehen. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Vermisstenfahndung nach 17-jährigem Mädchen

Nach der 17-jährigen Ronja Röder, die aus Tübingen vermisst wird, fahndet das Kriminalkommissariat Tübingen. Die Jugendliche hatte am Mittwoch, 12. September 2018, ihre Wohnanschrift in der Bahnhofstraße verlassen und mitgeteilt, sie werde von einem Freund abgeholt. Seither fehlt von ihr jede Spur. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Aufgrund der bisher durchgeführten Ermittlungen muss in Betracht gezogen werden, dass das Mädchen ihr privates Umfeld aus eigenem Entschluss verlassen hat. Mögliche Hinwendungsorte wurden mit negativem Ergebnis überprüft.

Die 17-Jährige ist etwa 170 cm groß und schlank. Sie hat hüftlange, rotgefärbte Haare. Zur Bekleidung ist nichts bekannt.

Zeugen, die Angaben zum möglichen Aufenthaltsort der Vermissten machen können oder die Jugendliche am Mittwochabend oder danach gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07071/972-8660 bei der Polizei zu melden.

(Hinweis für die Redaktionen: Ein Lichtbild des Vermissten wird per E-Mail übermittelt. Es ist ausschließlich im Zusammenhang mit dieser Fahndung zu verwenden. Nach ggf. späterer Fahndungserledigung bitten wir, das Lichtbild zu löschen.)(cw)

