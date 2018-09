Polizeipräsidium Reutlingen / Bäckerei-Filiale überfallen; Kind ...

Bäckerei-Filiale überfallen; Kind nach Fahrradunfall schwer verletzt; Dunkler Kleinwagen gesucht; Exhibitonist aufgetreten;

Reutlingen - Trochtelfingen (RT): Bäckerei-Filiale überfallen (Zeugenaufruf)

Eine 53-jährige Bäckereiangestellte ist am frühen Donnerstagmorgen in der Straße Am Graben von einem unbekannten Mann überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Der Täter trat kurz vor 5.30 Uhr im Bereich des Lieferantenzugangs der Filiale unvermittelt vor die 53-Jährige, die dort kurz an die frische Luft getreten war, und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Anschließend begab er sich zusammen mit der Geschädigten in den Verkaufsraum der Filiale, der sich im Gebäude eines Lebensmittel-Discounters befindet, nahm eine geringe Menge Bargeld an sich und flüchtete mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber bislang nicht festgenommen werden. Er soll ungefähr 20 Jahre alt, zirka 180 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Des Weiteren war der Unbekannte gänzlich schwarz gekleidet und mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert.

Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-4002 um Zeugenhinweise. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Kind nach Fahrradunfall schwer verletzt

Noch unklar ist der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochmittag drei Radfahrer, darunter zwei Kinder, verletzt worden sind. Ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer war kurz nach 13.30 Uhr auf dem Verbindungsradweg von Ötlingen nach Kirchheim unterwegs, als ihm zwei Jungs im Alter von elf und zwölf Jahren auf ihren Mountainbikes entgegenkamen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Zwölfjährigen und dem Pedelec-Fahrer, worauf beide zu Boden stürzten. Hierbei wurde auch der jüngere Bub in die Kollision verwickelt und kam ebenfalls zu Fall. Während sich der 65-Jährige und der elf Jahre alte Junge leicht verletzten, musste der Zwölfjährige stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. (mr)

Neckartailfingen (ES): Dunkler Kleinwagen gesucht (Zeugenaufruf)

Nach dem bislang unbekannten Lenker eines dunklen Kleinwagens mit ES-Zulassung, der am Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht hat, fahndet die Polizei. Kurz vor neun Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seiner Mercedes C-Klasse Kombi die K 1228 von Aich in Richtung Neckartailfingen. Kurz vor dem Ortsbeginn wurde er von dem dunklen Kleinwagen trotz Gegenverkehrs überholt. Anschließend scherte das Fahrzeug so knapp vor ihm ein, dass der junge Mann nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts eine Kollision verhindern konnte. Die C-Klasse prallte jedoch in die Leitplanke, so dass ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro an dem Pkw entstand. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Unter Telefon 07022/9224-0 werden mögliche Zeugen, insbesondere der Fahrzeug-Lenker der entgegenkam, gebeten, sich beim Polizeirevier in Nürtingen zu melden. (ms)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt gegen einen 37-jährigen Mann, der im Verdacht steht, sich am Mittwochnachmittag am Hirschauer Baggersee in der Öffentlichkeit selbst befriedigt zu haben. Kurz vor 15 Uhr wurde eine 27-Jährige von einem unbekleideten Mann angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Als dies verneint wurde, begab sich der Mann zu einem nahegelegenen Gebüsch, onanierte und lief anschließend davon. Der 37-Jährige, der im Rahmen der sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen worden war, konnte jedoch in der Folge als Tatverdächtiger ermittelt werden. (mr)

