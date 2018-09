Polizeipräsidium Reutlingen / Brand; Schwerer Verkehrsunfall bei ...

Brand; Schwerer Verkehrsunfall bei Aichtal-Aich; Einbruch; Weiterer Verkehrsunfall

Reutlingen - Zwiefalten (RT): Bettdecke gerät in Brand

Im Heimbereich des Zentrums für Psychiatrie ist am späten Montagabend im Zimmer eines 67-jährigen Bewohners eine Bettdecke in Brand geraten. Gegen 23.20 Uhr entdeckte die Nachtschwester aufgrund eines ausgelösten Brandalarms das Feuer in dem Zimmer, wo sich der Bewohner zu diesem Zeitpunkt alleine aufhielt. Sie konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher ablöschen. Verletzt wurde niemand. Der am Bettzeug und der Matratze entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 200 Euro. Zu einem Gebäudeschaden war es nicht gekommen. Neben der Werksfeuerwehr waren auch die Feuerwehren aus Zwiefalten und Riedlingen mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften zum Brandort ausgerückt. Der Polizeiposten Zwiefalten hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem ein mögliches Verschulden des 67-Jährigen. (mr)

Aichtal (ES): Verkehrsunfall fordert mehrere Schwerverletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 312 auf Höhe der Ausfahrt Aichtal-Aich sind am Dienstagnachmittag vier Personen schwer verletzt worden. Kurz vor 14 Uhr geriet der 71 Jahre alte Fahrer eines Skoda, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem BMW eines 80-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuglenker sowie ihre 58 und 76 Jahre alten Beifahrerinnen wurden nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort mit Rettungshubschraubern und Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beim Unfallverursacher und seiner 58-jährigen Beifahrerin besteht Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro. Sie wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Die Bundesstraße musste bis zirka 17 Uhr voll gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Es kam dennoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (mr)

Ostfildern (ES): Einbruch in Imbiss

Am frühen Dienstagmorgen, gegen zwei Uhr, ist in einen Imbiss in der Riegelstraße in Nellingen eingebrochen worden. Von einem Unbekannten wurde zunächst die Zugangstür gewaltsam geöffnet und anschließend zwei Glückspielautomaten aufgebrochen. Die Höhe des Diebesgutes sowie des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Kraftrad contra Pkw

Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag in der Dettinger Straße ereignet hat. Kurz vor elf Uhr war ein 32-jähriger VW-Lenker in Richtung Schöllkopfstraße unterwegs und übersah beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen einen neben ihm fahrenden, 16-jährigen Motorradfahrer. Beim anschließenden Zusammenstoß kippte das Zweirad auf die linke Seite. Der 16-Jährige stürzte auf den Asphalt und verletzte sich nach jetzigem Kenntnisstand leicht. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen ins Krankenhaus. Den Blechschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei mit etwa 1.500 Euro. (mr)

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/