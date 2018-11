Polizeipräsidium Reutlingen / Brand von Hütte und Wohnwagen ...

Brand von Hütte und Wohnwagen (Nürtingen) - Korrektur

Reutlingen - Korrektur zur Pressemeldung vom 18.11.2018, 23:18 Uhr: falscher Tag - richtiger Einsatztag: Sonntag. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen, bitte verwenden Sie nachfolgenden Text:

Nürtingen-Raidwangen (ES): Brand von Hütte und Wohnwagen (Zeugenaufruf)

Am späten Sonntagabend ist es aus bislang unbekannter Ursache zwischen Raidwangen und Neckarhausen zu einem Feuer an einer Gartenhütte gekommen. Kurz nach 21 Uhr wurde über Notruf ein heller Feuerschein im Bereich der Kreisstraße 1230 unterhalb von Raidwangen gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand in einem kleinen Waldstück eine Gartenhütte im Vollbrand. Die Flammen griffen auf einen direkt daneben abgestellten Wohnwagen sowie auf nahegelegene Bäume über. Die Hütte und der Wohnwagen brannten komplett aus. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort war, löschte zügig das Feuer und konnte somit einen größeren Waldbrand verhindern. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht unter Tel. 07022/9224-0 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

