Polizeipräsidium Reutlingen / Drogen an Minderjährigen abgegeben ...

Drogen an Minderjährigen abgegeben - Haftbefehl gegen 21-Jährigen (Esslingen)

Reutlingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen (ES):

Unter anderem wegen Verabreichung von Betäubungsmitteln an Minderjährige ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 21-jährigen Mann. Der syrische Staatsangehörige soll am vergangenen Freitagabend einem 15-Jährigen Drogen zum Konsum überlassen haben.

Bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge soll der 21-Jährige im Kesselwasen zumindest einem 15 Jahre alten Jugendlichen und einem 20-jährigen Heranwachsenden Amphetamin überlassen haben. Ein Zeuge hatte gegen 19 Uhr die Tat und den anschließenden Konsum der Drogen durch die beiden jungen Leute beobachtet und deshalb die Polizei informiert.

Mehrere Streifenwagen rückten in der Folge in den Kesselwasen aus und konnten dort nicht nur die mutmaßlichen Konsumenten, sondern auch den 21-jährigen Tatverdächtigen feststellen. Dieser hatte sich kurz vor der Kontrolle einer Tasche entledigt, in welcher sich noch weitere, bereits vorportionierte Konsumeinheiten in geringer Menge befanden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der bereits wegen verschiedener Delikte strafrechtlich in Erscheinung getretene 21-Jährige, der zuletzt ohne festen Wohnsitz war, im Laufe des Samstags beim Amtsgericht Esslingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. (fn)

