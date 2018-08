Polizeipräsidium Reutlingen / Einbruch in Gaststätte in Bad Urach

Einbruch in Gaststätte in Bad Urach

Reutlingen - Bad Urach (RT): In Gaststätte eingebrochen

Nach dem Einbruch in eine Gaststätte in der Straße Im Ententäle hat der Polizeiposten Bad Urach die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr, schlug ein Unbekannter eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und gelangte so ins Innere. Dort öffnete und dursuchte der Täter mehrere Schubladen nach Stehlenswertem und entwendete nach jetzigem Kenntnisstand einen geringeren Bargeldbetrag. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Zur Sicherung der Einbruchsspuren rückten Spezialisten der Kriminalpolizei an. (mr)

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/