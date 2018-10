Polizeipräsidium Reutlingen / Einbruch; In Schlangenlinien ...

Einbruch; In Schlangenlinien unterwegs (Zeugenaufruf); Fahrzeug-Transport gestoppt; Verkehrsunfälle; Raub

Reutlingen - Trochtelfingen (RT): In Firmengebäude eingebrochen

In das Gebäude eines Landtechnikbetriebs in der Reutlinger Straße in Mägerkingen ist am späten Donnerstagabend eingebrochen worden. Ein Unbekannter hebelte zwischen 22.15 Uhr und 23.30 Uhr ein Fenster auf verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach der Entdeckung des Einbruchs durch einen Zeugen rückten unverzüglich mehrere Streifenbesatzungen zum Tatort aus. Die Fahndung nach dem Täter brachte jedoch bislang keinen Erfolg. Dieser hatte nach jetzigem Kenntnisstand einen geringeren Bargeldbetrag erbeutet und einen Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterlassen. Der Polizeiposten Alb hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Metzingen (RT): Schlangenlinien auf der B 28 (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht nach Zeugen einer Trunkenheitsfahrt, die sich am Donnerstagabend zwischen Metzingen und Bad Urach zugetragen hat. Gegen 22.45 Uhr war ein 55-Jähriger deutlich alkoholisiert und dementsprechend unkontrolliert auf der B 28 in Richtung Bad Urach unterwegs. Mit seinem braunen Suzuki Jimny geriet der Mann mehrmals in den Gegenverkehr, sodass es beinahe zu einem Zusammenstoß mit entgegenkommenden Fahrzeugen gekommen wäre. An einer Tankstelle in Bad Urach konnte der Mann durch die Polizei schließlich kontrolliert werden, wodurch die Weiterfahrt verhindert und nötige Folgemaßnahmen durchgeführt werden konnten. Zeugen, insbesondere solche, die durch die Fahrweise des alkoholisierten Lenkers gefährdet wurden, mögen sich beim Polizeirevier Metzingen unter der Telefonnummer 07123/ 924-0 melden. (vr)

Esslingen (ES): Fahrzeug-Transport gestoppt

Der Transport zweier Pkw ist am Donnerstagnachmittag in Esslingen gestoppt worden. Eine Streife der Verkehrspolizei hielt um 15 Uhr einen Lkw mit Anhänger, auf dem sich zwei Autos befanden, in der Max-Planck-Straße an. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme stellten die Spezialisten mehrere gravierende Mängel an beiden Fahrzeugen fest, so dass das Gespann einem Sachverständigen zugeführt werden musste. An dem Lkw waren unter anderem an der Vorderachse die Betriebsbremse ungleich und eine Bremsscheibe an der Hinterachse mehrfach gerissen. Weiterhin verlor der Motor massiv Öl, die Reifen waren beschädigt und die Beleuchtung zum Teil funktionslos. Außerdem stellte der Gutachter fest, dass die Verbindungeinrichtung zwischen Lkw und Anhänger mehrfach gerissen und die geladenen Fahrzeuge nur mangelhaft gesichert waren. Die Bremsanlage des Anhängers war zudem komplett funktionslos. Das Gespann wurde als verkehrsunsicher eingestuft. Gegen den 44 Jahre alten Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von knapp 2.000 Euro festgesetzt und die Weiterfahrt untersagt. (ms)

Nürtingen (ES): Ins Heck gekracht

Leichte Verletzungen hat sich eine Frau bei einem heftigen Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag zugezogen. Ein 27-Jähriger war um 17.15 Uhr mit seinem Mercedes von der Steinengrabenstraße herkommend nach rechts in die Bahnhofstraße abgebogen. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes vor einer roten Ampel an der Einfahrt in das Parkhaus P4 warten musste. Trotz einer Vollbremsung krachte er so heftig ins Heck des stehenden Pkw, dass eine 30 Jahre alte Frau sich darin verletzte und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Glücklicherweise blieben zwei Kinder im Alter von zwei und drei Jahren ersten Erkenntnissen nach unverletzt. An den beiden alten Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Ein 39-Jähriger hat am Donnerstagmittag einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen verursacht. Der Audi A6-Fahrer war gegen 14.30 Uhr auf der Neue Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit fuhr er dem vorausfahrenden VW Sharan eines 30-jährigen Fahrers auf, wodurch dieser auf einen am rechten Fahrbahnrad geparkten Audi A3 geschoben wurde. Durch die Karambolage entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt etwa 11.000 Euro. (vr)

Dettenhausen (TÜ): Kind alleinbeteiligt gestürzt

Ein 10-jähriger Junge ist am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Sofienstraße unterwegs gewesen. Auf dem Weg in Richtung Ortsmitte stürzte der Radler aufgrund eines Fahrfehlers von seinem Mountainbike auf den Asphalt. Obwohl er einen Helm getragen hatte, verletzte sich das Kind erheblich und musste vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden. (vr)

Tübingen (TÜ): Smartphone und Musikbox geraubt

Einem jungen Mann sind am Donnerstagnachmittag in einer Tübinger Tiefgarage das Smartphone und eine Musikbox geraubt worden. Der 18-Jährige befand sich gegen 16.45 Uhr im Zug von Stuttgart nach Tübingen. Am Hauptbahnhof wurde er von vier Männern gezwungen, den Zug zu verlassen und mit ihnen in die Tiefgarage des Finanzamts zu gehen. Dort angekommen schlug einer der Täter dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht und forderte ihn auf, die Taschen zu entleeren. Mit dem Smartphone und der Musikbox des 18-Jährigen ließen sie von ihm ab. Der Wert des Raubguts beträgt etwa 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Räubern aufgenommen. (ms)

