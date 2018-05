Polizeipräsidium Reutlingen / Einbruchsversuch ; ...

Einbruchsversuch (Zeugenaufruf); Exhibitionist festgenommen; Weitere Einbrüche; Mehrere Verkehrsunfälle; Straßenverkehrsgefährdung (Zeugenaufruf); Rentner bestohlen (Zeugenaufruf); Chlorgasalarm

Reutlingen - Beim Einbruchsversuch gestört (Zeugenaufruf)

Nach vier Männern, die am frühen Montagmorgen versucht haben, in ein Goldankaufsgeschäft in der Albstraße einzubrechen, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Ein Autofahrer bemerkte gegen 2.30 Uhr, wie sich vier Unbekannte an der Eingangstüre des Geschäfts zu schaffen machten und diese versuchten aufzubrechen. Als die Vier bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie über den Parkplatz Markthalle in Richtung Lederstraße. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Die Männer werden als etwa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Alle sollen von dunklerem Teint gewesen sein. Ein von ihnen trug einen Vollbart und möglicherweise auch ein Basecap. Während einer der Flüchtenden eine Plastiktüte in Hand hatte, führten mindestens zwei von ihnen jeweils eine Brechstange mit sich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nach Zeugen und Hinweisen. (cw)

Eningen (RT): Exhibitionist geschnappt

Wegen exhibitionistischen Handlungen ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen einen 24-jährigen Eninger. Dem Mann wird vorgeworfen, sich am Sonntagmittag gegenüber drei Jugendlichen entblößt zu haben. Die drei Mädchen waren gegen zwölf Uhr zu Fuß unterwegs, als ihnen an der Ecke Tommentalstraße/Dürerstraße plötzlich der Eninger mit seinem Glied in der Hand gegenüber trat. Die Mädchen reagierten richtig und alarmierten sofort die Polizei. So konnte der Mann im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nur wenig später angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Eninger, der bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten ist, wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntag auf der Wilhelmstraße ereignet hat. Ein 66 Jahre alter Reutlinger war gegen 14.15 Uhr mit seinem Ford C-Max auf der Wilhelmstraße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 28-Jähriger mit seinem VW Passat an einer roten Ampel bremsen und anhalten musste und krachte in dessen Heck. Der Aufprall war so stark, dass der Ford anschließend nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Sachschaden wird auf insgesamt knapp 5.000 Euro beziffert. (cw)

Nürtingen (ES): Stahlschrank aufgebrochen

Zubehör für Shisha-Pfeifen im Wert von mehreren hundert Euro haben zwei Unbekannte am frühen Sonntagmorgen aus einem Stahlschrank im Außenbereich einer Gaststätte in der Neckarsteige gestohlen. Zwischen drei Uhr und vier Uhr morgens brachen die Unbekannten den gesicherten Stahlschrank auf und plünderten ihn aus. Mit ihrer Beute machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Nürtingen geht ersten Ermittlungsansätzen nach. (cw)

Nürtingen (ES): In zwei Kindergärten eingebrochen

Erst am Sonntagnachmittag ist entdeckt worden, dass vermutlich ein und derselbe Unbekannte gleich in zwei Kindergärten in der Mühlstraße eingebrochen ist. Gegen 16.45 Uhr wurde der erste Einbruch in das Kinderhaus bemerkt. Ein Unbekannter hatte sich durch das Einschlagen einer Balkontüre Zutritt zu den Räumen verschafft. Im Büro der Einrichtung durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen auf der Suche nach Stehlenswertem. Anschließend flüchtete er. Im Verlauf der Ermittlungen entdeckten die Polizeibeamten, dass in einen unweit entfernt gelegenen Kindergarten ebenfalls eingebrochen worden war. Auch hier hatte sich der Einbrecher durch das Einschlagen eines Fensters Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und dort das komplette Büro durchwühlt. Da in den Kindergärten nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte, soweit bislang bekannt ist, nichts gestohlen worden sein. Allerdings hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden, der in beiden Fällen auf mehrere hundert Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): In Schulkomplex eingebrochen

Nach derzeitigem Kenntnisstand leer ausgegangen sein dürfte der Unbekannte, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Neckarrealschule und in die Geschwister-Scholl-Realschule in der Mühlstraße eingebrochen ist. Zwischen 20 Uhr und 5.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt zum Rektorat und Sekretariat. Dort durchwühlte er sämtliche Schränke nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, verschaffte er sich auf die gleiche Art und Weise Zugang zum Sekretariat der Neckarrealschule. Auch dort durchwühlte er die Verwaltungsräume, bevor er unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt.

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Jahnstraße im Stadtteil Stetten ist ein Unbekannter am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr drang der noch unbekannte Einbrecher in das Schulhaus ein. Dort wuchtete er mehrere Türen auf, um in den Verwaltungsbereich zu gelangen. Im Lehrerzimmer brach er zahlreiche Schließfächer der Lehrer auf und durchwühlte sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Soweit bislang bekannt ist, stieß er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag mit dem er anschließend flüchtete. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (cw)

Esslingen (ES): In Fundbüro eingebrochen

In das Fundbüro auf dem Campus in der Flandernstraße ist ein Unbekannter am frühen Montagmorgen eingebrochen. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Einbrecher gegen 5.45 Uhr ein Fenster eingeschlagen haben, um so in das Fundbüro zu gelangen. Dort durchwühlte er alle Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Gegenverkehr gefährdet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt seit Samstagmittag wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen einen 76-jährigen Mann aus einer Reutlinger Kreisgemeinde und sucht in diesem Zusammenhang nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des 76-Jährigen gefährdet worden sind. Der Mann war mit einem schwarzen VW-Polo kurz nach 14.30 Uhr auf der B 465 von Dettingen kommend in Richtung Owen unterwegs, fuhr auffallend langsam und in Schlangenlinien und kam mehrfach auf den Gegenfahrstreifen. Laut Zeugenaussage mussten dabei mehrere Fahrzeuge des Gegenverkehrs ausweichen und abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem Polo zu verhindern. Im Bereich Owen wurden demnach mindestens zwei Pkw durch die Fahrweise des 76-Jährigen konkret gefährdet. Der Mann fuhr in Owen von der Bundesstraße ab und konnte in Frickenhausen-Linsenhofen von einer Streifenbesatzung kontrolliert werden. Dabei wurde eine medizinische Ursache für die Fahrweise des 76-Jährigen festgestellt. Ein Rettungsdienst brachte den Fahrer anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zeugen oder Geschädigte, die am Samstagmittag zwischen Frickenhausen-Linsenhofen und Kirchheim unterwegs waren, gefährdet wurden oder andere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nürtingen in Verbindung zu setzen. Telefon 07022/9224-0. (mr)

Filderstadt (ES): Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Felix-Wankel-Straße/Echterdinger Straße im Stadtteil Bernhausen ist am Montagmorgen, kurz vor 7.30 Uhr, ein Radfahrer verletzt worden. Der 46-Jährige befand sich bereits im Kreisverkehr, als ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer von der Echterdinger Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in den Kreisel einfuhr. Dabei übersah er den Radler und stieß mit seinem Wagen gegen dessen Hinterrad. Beim anschließenden Sturz auf die Fahrbahn zog sich der 46-jährige Rennradfahrer Verletzungen noch unklaren Ausmaßes zu. Der Rettungsdienst brachte den Verunglückten zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden am Rad dürfte 100 Euro betragen. (ak)

Denkendorf (ES): Zwei Verletzte und hoher Schaden

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, auf der L 1204 zwischen Denkendorf und Deizisau ereignet hat. Ein 51-jähriger Lenker eines Klein-Lkw bemerkte zu spät, dass die Fahrerin eines VW Polo abbremste und kracht ins Heck des Wagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo noch auf einen VW Golf geschoben. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, zogen sich die 40-jährige Polo-Fahrerin und der 51-jährige Golf-Lenker leichte Verletzungen zu. Eine Einlieferung in eine Klinik war aber nicht erforderlich. Der VW Polo wurde abgeschleppt. Um die Bergung des ebenfalls nicht mehr fahrbereiten Lkw kümmerte sich der Eigentümer. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall bei Starkregen

Offensichtlich zu schnell unterwegs gewesen ist ein 35-Jähriger, der am Sonntagmorgen auf der B 27 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 9.30 Uhr bei Starkregen mit seinem Smart in Richtung Stuttgart unterwegs und verlor kurz vor der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen-Mitte die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit den linksseitigen Leitplanken und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife am Smart außerdem technisch nicht zulässige Veränderungen fest, weshalb die Betriebserlaubnis erloschen war. Der Pkw, an dem ein Schaden von zirka 3.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an den Leitplanken wird mit 1.000 Euro beziffert. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Trickdieb bestiehlt Rentner (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagmorgen, gegen 11.15 Uhr, in der Lindachstraße einem 81-jährigen Mann mehrere Hundert Euro gestohlen. Der Unbekannte hatte den Senior zuvor auf dem Parkplatz gegenüber eines Drogeriemarktes durch Gestikulieren dazu aufgefordert, für eine Taubstummen-Organisation zu spenden und sich in eine Liste einzutragen. Der 81-Jährige spendete eine kleinere Summe. Der Täter nutzte wohl die Ablenkung des Seniors aus und griff unbemerkt in dessen Geldbörse, was der Bestohlene erst später feststellte. Der Unbekannte wird beschrieben als zirka 170 cm groß und schlank. Er hat schwarze kurze Haare und einen schwarzen Vollbart. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter 07021/501-0 entgegen. (mr)

Nürtingen (ES): Chlorgasalarm in Freibad

Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ist es am Sonntagmorgen in der Badstraße gekommen, nachdem im dortigen Freibad kurz nach acht Uhr Chlorgasalarm ausgelöst hatte. Die 24-jährige Bademeisterin wechselte in einem abgetrennten Raum die Chlorgasflaschen, wobei für einen kurzen Moment das Gas ausströme und den Alarmmelder aktivierte. Die 24-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnten keine Symptome einer Vergiftung festgestellt werden. Während des Vorfalls war das Freibad noch geschlossen, weitere Personen wurden nicht gefährdet. Zu einem Sachschaden kam es ebenfalls nicht. Um neun Uhr konnte das Freibad planmäßig geöffnet werden. Die Feuerwehr Nürtingen war mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Leichtkraftrad gestürzt

Mit mehreren Schürfwunden ist ein 42-Jähriger am Sonntagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er zuvor mit seinem Leichtkraftrad gestürzt war. Der Mann war gegen 8.40 Uhr auf der Fontanestraße unterwegs und wollte sein Fahrzeug vor der von rechts einmündenden und vorfahrtsberechtigten Wielandstraße abbremsen, da sich auf dieser ein Pkw näherte. Offensichtlich bremste der Krad-Lenker zu stark, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Zu einer Berührung mit dem Mazda des heranfahrenden 69-Jährigen kam es nicht. Der Sachschaden am Leichtkraftrad wird mit zirka 1.000 Euro beziffert. Der 42-Jährige hatte keine Schutzbekleidung getragen. (mr)

Tübingen (TÜ): Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Auf zirka 21.000 Euro beläuft sich der Schaden, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der Ortsdurchfahrt von Unterjesingen entstanden ist. Ein 46-Jähriger wollte gegen 9.45 Uhr mit seinem Audi Q5 rückwärts von einem Parkplatz auf die Jesinger Hauptstraße einfahren und übersah hierbei eine 41-jährige Pkw-Lenkerin, die mit ihrem BMW Z4 in Richtung Tübingen fuhr. Das Heck des Audi stieß dabei gegen die rechte Seite des BMW, der daraufhin nicht mehr fahrtauglich war und abgeschleppt werden musste. (mr)

