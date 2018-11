Polizeipräsidium Reutlingen / Einbrüche in Wohnungen und ...

Einbrüche in Wohnungen und Gartenhäuser; Verkehrsunfälle; Kaminbrand, Vergewaltigung; Diebstahl von Motorroller;

Reutlingen - Einbrecher unterwegs

Zwei Einbrüche musste die Polizei an Allerheiligen in Reutlingen aufnehmen. Um die Mittagszeit wurde ein Einbruch in die Räumlichkeiten einer Krankenkasse in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Tür zum Lagerraum aufgehebelt und diesen anschließend durchsucht. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 14 Uhr, warf ein Einbrecher mit einem Stein das Fenster einer Firma in der Neckartalstraße in Altenburg ein. Ob beim Durchwühlen des Inneren etwas weg kam, muss noch ermittelt werden. (ms)

Reutlingen (RT): In Baustelle gerast

Am Donnerstagmorgen hat ein junger Golf-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Rommelsbacher Straße einen hohen Sachschaden verursacht. Der 18-Jährige war kurz nach sechs Uhr in Richtung Gutenbergstraße unterwegs, als er plötzlich aus ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Unglücklicherweise befand sich gerade dort eine Baustelleneinrichtung, die er rammte. Dadurch entstand am Bauzaun sowie an einem daneben abgestellten Baustellencontainer ein Sachschaden von geschätzt 6.000 Euro. Am nicht mehr fahrbereiten Golf entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.500 Euro, sodass der Wagen abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand. (vr)

Metzingen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

Ein unbekannter Täter hat sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 10.30 Uhr, Zugang zu einem Haus in der Breitwiesenstraße verschafft. Der Einbrecher gelangte durch eine aufgehebelte Terrassentür ins Haus. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher Schränke und Schubladen. Nach den ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Durch den Einbruch entstand am Gebäude ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. (vr)

Metzingen (RT): In Gartenhaus eingebrochen (Zeugenaufruf)

Erst am Donnerstagnachmittag ist entdeckt worden, dass ein Unbekannter in ein Gartenhaus am Florianberg im Gewann Staufer eingebrochen war und dort vermutlich auch mehrere Tage genächtigt hatte. Zwischen Donnerstag, 25.10.2018 und Allerheiligen, elf Uhr, verschaffte sich der Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zu der Laube, richtete sich eine Schlafstätte ein und kochte dort auch. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurden in der Hütte und in der Umgebung Gegenstände gefunden, die vermutlich aus weiteren Einbrüchen in Gartenhäuser stammen könnten. Ob aus der Gartenlaube etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt und sucht nach Hinweisen von Zeugen, die im genannten Zeitraum, im Bereich des Florianberges verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Telefon 07123/924-0. (cw)

Neuhausen/Filder (ES): Kaminbrand

Starker Funkenflug aus dem Kamin eines Wohnhauses hat am Donnerstagabend zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte in der Brühlstraße geführt. Der Hauseigentümer hatte gegen 19.45 Uhr seinen Kamin angefeuert, als er plötzlich bemerkte, wie aus dem Kamin Funken schlugen. Er alarmierte sofort die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 43 Feuerwehrleuten vor Ort kam. Danach konnte zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden. Nachdem der Kamin ausgeräumt worden war, erloschen die Flammen von selbst. Ob ein Schaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Eine Gefahr für das Gebäude oder seine Bewohner bestand nicht. (cw)

Owen (ES): Gartenhaus aufgebrochen

In ein Gartenhaus auf einem Wiesengrundstück in der Verlängerung der Fabrikstraße zwischen Owen und Brucken ist ein Unbekannter zwischen Montag und Mittwoch eingebrochen. Erst am Mittwochmorgen, gegen elf Uhr, bemerkte der Besitzer, dass ein Einbrecher die Eingangstüre aufgehebelt und die Gartenlaube durchsucht hatte. Gestohlen wurde, soweit bislang bekannt ist, nichts. Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen wurden auch bei drei weiteren Gartenhäusern in der Umgebung Einbruchsspuren festgestellt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Radler fährt Hund an und flüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 60 bis 70 Jahre alten Radfahrer, der am Donnerstagnachmittag auf der Hahnweidstraße einen Hund angefahren hat, fahndet das Polizeirevier Kirchheim. Die Hundehalterin war gegen 15 Uhr mit zwei weiteren Hundeführerinnen auf der Hahnweidstraße unterwegs, als ihnen an der Abzweigung zu den Bürgerseen, am Anfang der Landebahn, ein Mountainbike-Fahrer entgegenkam, der in Richtung der Bürgerseen fuhr. Beide anderen Hundeführer leinten ihre Tiere sofort an, als sie den Radler bemerkten. Als die 34-Jährige gerade ihren Mischling anleinen wollte, überfuhr der Radfahrer das Tier und stürzte. Anschließend kam es zu einem lautstarken Streitgespräch zwischen dem Mann und den drei Hundeführerinnen, in dessen Verlauf der Unbekannte eine der Frauen beiseite stieß und in Richtung Bürgerseen davon fuhr. Ob der Hund, ein brauner Mischling mit schwarzen Ohren, der auf den Namen Carlos hört, bei dem Unfall verletzt wurde ist nicht bekannt. Das Tier rannte nach dem Unfall in den Wald, in Richtung Dettingen davon und konnte bislang noch nicht gefunden werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen zu dem Radfahrer, der als etwa 175 cm groß, mit grauen Haaren und "Bierbauch" beschrieben. Er trug einen Helm, eine schwarze Sonnenbrille und ein neon-gelb-blaues Oberteil. Unterwegs war er mit einem Mountainbike mit schwarzem Sattel, geradem Lenker und auffallend dicken Reifen, sogenannten Plus-Reifen. Hinweise, auch zu dem entlaufenen Hund, bitte an das Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/5010. (cw)

Nürtingen (ES): Junge Frau angegriffen und vergewaltigt (Zeugenaufruf)

Mit Hochdruck fahndet die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach einem Unbekannten, der am Donnerstagmorgen in der Gerberstraße eine junge Frau angegriffen und vergewaltigt hat. Die 19-Jährige war gegen fünf Uhr mit dem Zug aus Richtung Stuttgart kommend vom Bahnhof Nürtingen zu Fuß auf dem Heimweg. Sie überquerte die Steinenbergstraße, um an der Versicherungsagentur vorbei über die Brücke in Richtung Gerberstraße weiterzulaufen. Nachdem sie die Steinach-Brücke überquert hatte, hörte sie von hinten eine Person heranrennen und spürte unmittelbar darauf einen wuchtigen Schlag, sodass sie zu Boden stürzte und ohnmächtig wurde. Der Unbekannte verging sich in der Folge an der Frau und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung, nachdem er sie noch in akzentfreiem Deutsch aufforderte, ein paar Minuten am Steinachufer zu warten. Von dem Angreifer ist derzeit nur bekannt, dass er die untere Gesichtspartie zu einem Skelett-Mund geschminkt hatte. Die Tat wurde erst einige Zeit später bei der Polizei angezeigt, weshalb die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen bislang erfolglos verliefen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Hinweisen und Zeugen, denen möglicherweise im Bereich des Nürtinger Bahnhofes oder zuvor in anderem Zusammenhang - z.B. bei einer Veranstaltung oder in einem Lokal - zur genannten Zeit eine so geschminkte Person aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0 oder das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (cw)

Esslingen (ES): Motorroller entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Aprilia Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 459 VLX ist in der Zeit von Mittwochabend, 18.30 Uhr, bis Donnerstagmittag, 13.30 Uhr, aus der Esslinger Innenstadt gestohlen worden. Das weiß-rot-schwarze Fahrzeug war auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte in der Ulmer Straße abgestellt. Der Roller hat einen Wert von etwa 2.200 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 erbeten. (ms)

