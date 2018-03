Polizeipräsidium Reutlingen / Einbrüche, Unfall B 27

Einbrüche, Unfall B 27

Reutlingen - Pliezhausen (RT): Vorfahrt missachtet - erhebliche Verkehrsbehinderungen (Zeugenaufruf)

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der B 27 in Höhe der Auffahrt von der B 464 geführt. Ein 30-jähriger Reutlinger war mit seinem Hyundai gegen 7.15 Uhr auf der B 464 von Reutlingen kommend in Richtung B 27 unterwegs. Beim Auffahren missachtete er die Vorfahrt eines 21-Jährigen, der mit seinem Lkw DAF mit Anhänger auf der rechten Spur der B 27 in Richtung Stuttgart fuhr. Weil er noch vor dem Lastwagen äußerst knapp auf die rechte Spur wechselte, streifte er diesen mit seinem linken Heck an dessen vorderen rechten Ecke. Dabei verlor der 30-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf die linke Fahrspur und krachte dort zunächst in die rechte Seite eines VW Polo und schleuderte anschließend in die Mittelleitplanke. Letztlich endete seine Fahrt entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung an der Mittelleitplanke nachdem er davor nochmals gegen den Polo gekracht war. Während der 21-jährige Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurden der Unfallverursacher und die 50-jährige Polo-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen im Einsatz war, untersucht. Der Reutlinger musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Hyundai war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro beziffert.

Durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bildete sich ein kilometerlanger Rückstau bis zur Abfahrt der B 297. Während die Autofahrer vorbildlich eine Rettungsgasse gebildet hatten, nutzten mehrere Fahrzeuglenker diese Möglichkeit, um schneller vorwärts zu kommen. Als es dann nicht mehr weiterging, fuhren sie die Rettungsgasse wieder mehrere hundert Meter zurück, um an der Ausfahrt an der B 297 abzufahren. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Autofahrer, die durch diese äußerst riskante Fahrmanöver behindert oder gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Esslingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

Am frühen Donnerstagmorgen ist in eine Gaststätte in der Plochinger Straße in Oberesslingen eingebrochen worden. In der Zeit von 1.10 bis 9.30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter zunächst vergeblich eine Eingangstür aufzuhebeln. Daraufhin öffnete er gewaltsam ein Fenster und stieg durch dieses ins Innere. Im Gastraum wurden zwei Geldspielautomaten geknackt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Erneut Schuppen aufgebrochen

Erneut sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Nähe der K 6920, dieses Mal im Gewann Holzweg zwischen Kalkweil und der Kreisstraße, Geräteschuppen und Feldscheunen aufgebrochen worden. Zwischen 20 Uhr und 10 drangen die Einbrecher gewaltsam in drei Schuppen ein und ließen daraus Stromaggregate, Motorsägen, Kleingeräte und Werkzeug mitgehen. Was im Einzelnen gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Nähe acht Schuppen aufgebrochen. Ein möglicher Zusammenhang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Rottenburg bittet unter der Telefonnummer 07472/9801-0 um sachdienliche Hinweise. (cw)

