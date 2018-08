Polizeipräsidium Reutlingen / Einbrüche; Verkehrsunfälle; Essen ...

Einbrüche; Verkehrsunfälle; Essen auf Herd; Hochdruckreiniger gestohlen; Fahrzeugbrand

Reutlingen - Lichtenstein-Unterhausen (RT): Spielautomaten aufgebrochen

Auf die Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, in eine Gaststätte im Kastanienweg eingebrochen ist. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zu den Gasträumen. Dort stemmte er mit brachialer Gewalt die Geldspielautomaten auf und plünderte sie aus. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Wert des Diebesgutes und der hinterlassene Sachschaden sind noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Essen auf Herd vergessen

Rauch aus dem Fenster und der Alarm eines Rauchmelders haben am Donnerstag in der Jesinger Straße für Aufregung gesorgt. Gegen elf Uhr alarmierten Nachbarn die Rettungskräfte, weil auch auf Klingeln niemand in der Wohnung öffnete. Nachdem sich die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz war, über eine Leiter Zugang zur Wohnung verschafft hatte, trafen sie die 94-jährige Bewohnerin in der Küche an. Die Seniorin hatte sich eine Mahlzeit zubereitet, jedoch den Topf mit den Resten auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Den Rauchmelder und die Klingel hatte sie nicht gehört und war erst durch den Rauch aufmerksam geworden. Die Wohnung wurde durchlüftet, ein nennenswerter Schaden war nicht entstanden. Ein Rettungswagen brachte die alte Dame vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. (cw)

Deizisau (ES): Einbruch in Gaststätte

Über ein aufgehebeltes Fenster ist ein Einbrecher in eine Gaststätte in der Marktstraße gelangt. In der Zeit von Mittwochabend, 23 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 9.45 Uhr, brach der Unbekannte anschließend im Inneren zwei Geldspielautomaten auf und räumte sie aus. Weiterhin wurden in der Küche mehrere Schubladen durchwühlt. Der Täter erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. (ms)

Wernau (ES): Hochwertiger Reiniger gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Hochdruckreiniger der Marke Kärcher, Typ HDS 11/18-4S ist von einem landwirtschaftlichen Anwesen zwischen Wernau und Wendlingen gestohlen worden. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam das Metalltor zu einem Stall und nahm neben dem Reiniger eine automatische Schlauchtrommel und das dazugehörige Zubehör mit. Das Diebesgut hat einen Wert von über 4.000 Euro. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07024/920990 um Hinweise zum Verbleib des Diebesguts. (ms)

Esslingen (ES): Roller-Lenker schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Roller-Lenker bei einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen erlitten. Der 61-Jährige befuhr mit seinem Roller kurz vor acht Uhr die Ausfahrt der B 10 an der Anschlussstelle Berkheim. An der Einmündung in die K 1215 hatte sich zu dem Zeitpunkt ein Rückstau auf beiden Abbiegespuren gebildet. Beim Durchschlängeln zwischen zwei 40-Tonnern blieb er mit seinem Zweirad an einem Druckluftschlauch eines der beiden Lastwagen hängen. Daraufhin hielt der Roller-Fahrer an und wollte den Schlauch wieder festmachen. In diesem Moment schaltete die Ampel auf Grün und der Lkw-Lenker fuhr los. Der 61-Jährige wurde von dem Auflieger erfasst und zwischen die beiden 40-Tonner eingeklemmt. Zudem geriet sein Roller unter einen der beiden Lastwagen. Ein Trucker bemerkte das Unglück und machte durch Hupen den anderen Fahrer auf das Unglück aufmerksam, worauf sie anhielten. Der Schwerverletzte musste vom Rettungsdienst versorgt und in einer Klinik stationär aufgenommen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro. (ms)

Neckartailfingen (ES): Heftiger Auffahrunfall

Nahezu ungebremst ist am Donnerstagmittag eine Autofahrerin auf einen stehenden Pkw aufgefahren. Ein 72-Jähriger musste kurz vor zwölf Uhr am Ortsbeginn von Neckartailfingen auf der B 297 an der Einmündung Nürtinger Straße vor der roten Ampel anhalten. Eine nachfolgende, 54 Jahre alte Lenkerin eines VW Lupo bemerkte dies zu spät und krachte mit Wucht ins Heck des Renault Clio des Mannes. Dessen Pkw wurde durch die Kollision etwa zwölf Meter nach vorne geschoben. Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Mann machte zunächst keine Verletzungen geltend. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 8.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Nur Rauch - kein Feuer

Wegen einem auf dem Herd vergessenen Topf, sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmittag zu einer Wohnung im Burgholzweg ausgerückt. Gegen 12.45 Uhr alarmierten Mitbewohner des Mehrfamilienhauses die Einsatzkräfte, weil sie Rauch und den Alarm eines Rauchmelders bemerkten und niemand öffnete. Nachdem sich die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten zum Einsatzort geeilt war, Zutritt zur Wohnung verschafft hatte, war der Einsatz schnell wieder beendet. Der Wohnungsinhaber hatte einen Topf auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen und war aus dem Haus gegangen. Die Wohnung wurde durchlüftet und dem zwischenzeitlich verständigten Bewohner wieder übergeben. Außer einem ausgeglühten Kochtopf war kein Schaden entstanden. (cw)

Mössingen (TÜ): Fahrzeug brannte aus

Ein technischer Defekt war vermutlich die Ursache für einen Pkw-Brand am Donnerstagvormittag in Öschingen. Ein 73-Jähriger war mit seiner Mercedes C-Klasse um 9.45 Uhr in der Reutlinger Straße von Gönningen herkommend unterwegs. Kurz nach dem Ortsbeginn bemerkte er eine Warnleuchte am Display seines Fahrzeugs und hielt in einer Haltestelle an. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus den Radläufen heraus. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte trotz ihres raschen Einsatzes ein Ausbrennen des Wagens nicht verhindern. Dem Besitzer war es gerade noch rechtzeitig gelungen, einen mitgeführten Anhänger abzukoppeln. Der Schaden an dem Auto wird auf 8.000 Euro geschätzt. (ms)

Gomaringen (TÜ): Ins Jugendhaus eingebrochen

In das Jugendhaus in der Nehrener Straße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr abends und zehn Uhr am Vormittag hebelte der bislang unbekannte Täter einen Fensterladen und das Fenster auf. Aus dem Inneren wurden eine Kasse mit etwas Bargeld sowie ein Werkzeugkoffer entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. (ms)

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Chrsitian Wörner (cw), Tel. 07121/942-1102

Michael Schaal (ms), Tel. 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/