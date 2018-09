Polizeipräsidium Reutlingen / Fahrer verursacht mehrere Unfälle; ...

Fahrer verursacht mehrere Unfälle; Trickdieb in Seniorenheim;

Reutlingen - Esslingen (ES): Fahrer verursacht mehrere Verkehrsunfälle

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache hat ein Autofahrer am Freitagmorgen vier Verkehrsunfälle in Berkheim verursacht. Der 67-Jährige war um acht Uhr mit seinem VW Golf auf der Köngener Straße in Richtung Osterfeldhalle unterwegs. An der Einmündung Kronenstraße fuhr er nach links und kollidierte mit dem Peugeot einer 27 Jahre alten Frau, die in der Einmündung stand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weiter. In der Jakobstraße geriet der Golf erneut zu weit nach links und stieß mit dem entgegenkommenden Citroen eines 72-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher setzte weiterhin seine Fahrt fort. Wieder in der Kronenstraße angelangt, prallte der VW gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Im Anschluss fuhr der 67-Jährige sein Fahrzeug in eine Werkstatt und nahm sich ein Mietfahrzeug. Mit einem Opel Corsa ging die Fahrt in die Limburgstraße weiter. Dort krachte der Wagen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Lastwagen. Nach diesem Zusammenstoß blieb er an der Unfallstelle stehen und konnte von den bereits nach ihm fahndenden Polizeibeamten angetroffen werden. Da es ihm nicht gut ging, wurde der Mann mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Verletzungen hatte der Fahrer ersten Erkenntnissen nach nicht erlitten. Bei den Unfällen war ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 40.000 Euro entstanden, wobei sich der Schaden alleine an dem Mietfahrzeug auf etwa 20.000 Euro beläuft. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. (ms)

Tübingen (TÜ): Unbekannter Scherenschleifer in Seniorenwohnheim - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Freitagvormittag vergangener Woche, zu einer nicht näher einschränkbaren Uhrzeit, ist ein noch unbekannter Trickdieb in einem Seniorenwohnheim im Philosophenweg unterwegs gewesen. Dort sprach er eine 85-jährige Bewohnerin an und gab sich als Scherenschleifer aus. Anschließend drängte er die betagte Frau in ihre Wohnung zurück und fragte nach Besteck, das er schleifen könne. Die 85-Jährige wurde regelrecht überrumpelt und bemerkte in der Folge auch nicht, dass sich der Unbekannte aus einer Schmuckschatulle bediente. Kurz bevor er die Wohnung wieder verließ, ließ sich der Dieb seine erbrachten Leistungen noch bezahlen. Die Tat wurde erst am Freitag, den 28. September angezeigt.

Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt geht davon aus, dass es sich bei dem Mann um einen reisenden Täter gehandelt haben könnte, der sich noch immer in der Region aufhält. Er war offensichtlich mit einem silber lackierten Van mit französischem Kennzeichen unterwegs. Beschrieben wird der sehr auffällige Unbekannte als etwa 50 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß, auffallend fettleibig und von ungepflegter Erscheinung. Er hat lichte Haare, war unrasiert und sprach Hochdeutsch.

Zeugen oder womöglich weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/565150 zu melden. (fn)

