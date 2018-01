Polizeipräsidium Reutlingen / Frontalkollision zwischen zwei Pkw

Frontalkollision zwischen zwei Pkw

Reutlingen - Oberstetten (RT): Zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkw kam es am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 312 im Bereich Oberstetten. Ein 59-jähriger Astra-Fahrer befuhr gegen 16.30 Uhr die B 312 von Pfronstetten kommend in Richtung Engstingen. Auf Höhe von Oberstetten geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden Mazda-Fahrerin. Der Unfallverursacher zog sich hierbei mittelschwere, die 31-jährige Mazda-Fahrerin und ihr 2-jähriges Kind leichte Verletzungen zu. An den Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 21.000 Euro. Für den Zeitraum von 2 Stunden war eine örtliche Umleitung eingerichtet.

