Polizeipräsidium Reutlingen / Gestürzte Rollerfahrerin

Gestürzte Rollerfahrerin

Reutlingen - Weilheim/Teck (ES): Motorrollerfahrerin prallt mit Kopf gegen Brückengeländer

Eine 44 Jahre alte Motorrollerfahrerin ist am Freitagmittag in der Bissinger Straße zu Fall gekommen und dabei mit dem Kopf gegen ein Brückengeländer geprallt. Gegen 12.30 Uhr bog die Zweiradfahrerin von der Untere Grabenstraße nach links in die Bissinger Straße ab und kam dabei zu weit nach rechts. Nachdem sie mit dem Vorderrad den rechten Bordstein touchierte, verlor sie die Herrschaft über ihren Roller und stürzte gegen das dort befindliche Geländer einer Brücke. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. An ihrem Motorroller entstand nur geringer Sachschaden. (fn)

