Polizeipräsidium Reutlingen / Hochwertige Kompletträder ...

Hochwertige Kompletträder gestohlen; Einbrüche in Bäckerei und Gaststätte;

Reutlingen - Pfullingen (RT): Kompletträder gestohlen (Zeugenaufruf)

Kompletträder der Marke AMG im Wert von etwa 15.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von Fahrzeugen auf dem Stellplatz einer Firma in der Benzstraße gestohlen. Zwischen 22 Uhr und sieben Uhr drangen die Täter über einen Zaun in den abgesperrten Parkplatz ein. Dort bockten sie insgesamt vier Mercedes Viano / Vito auf Pflastersteine auf und montierten die Räder in der Größe 245/45 R 10 ab. Durch die rabiate Arbeitsweise entstanden an den hochwertigen Fahrzeugen weitere Schäden, die derzeit noch nicht beziffert werden können. Mit ihrer Beute machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Da die insgesamt zwölf Räder mit einem größeren Fahrzeug, möglicherweise einem Transporter, abtransportiert worden sein müssen, hoffen die Ermittler, dass die Täter möglicherweise beobachtete wurden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/99180. (cw)

Notzingen (ES): In Bäckerei eingebrochen

In eine Bäckerei in der Hochdorfer Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und fünf Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und dem angrenzenden Lebensmittelmarkt. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem hebelte er weitere verschlossene Schubladen und Schränke auf, wobei ihm ein noch unbekannter Wechselgeldbetrag sowie diverse Zigaretten und Tabakwaren in die Hände fielen. Der Wert des Diebesgutes kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Spielautomaten ausgeplündert

In eine Gaststätte in der Obertürkheimer Straße ist ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Kurz nach zwei Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Hintertüre gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen. Dort wuchtete er mit brachialer Gewalt mehrere Spielautomaten auf und plünderte sie aus. Zudem stieß er noch auf die Wechselgeldkasse, aus der er einen noch nicht bekannten Geldbetrag entwendete. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/