Polizeipräsidium Reutlingen / Hoher Sachschaden bei ...

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Esslingen

Reutlingen - Esslingen (ES): Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Esslingen entstanden. Ein 42-Jähriger war kurz vor 14 Uhr mit seinem 5er BMW von einer Hofausfahrt in die Flandernstraße eingefahren. Hierbei übersah er den BMW Mini einer 38 Jahre alten Frau, die von der Mülbergerstraße herkommend in Richtung Rotenackerstraße unterwegs war. Durch den Aufprall zogen sich die Frau und ihr Sohn leichte Verletzungen zu. Sie benötigten glücklicherweise keinen Rettungsdienst. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

