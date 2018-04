Polizeipräsidium Reutlingen / Keine Chance für Einbrecher - ...

Keine Chance für Einbrecher - kostenlose Beratung für Ihre Sicherheit

Reutlingen - Walddorfhäslach/Reutlingen (RT):

"Auf Bargeld abgesehen", "In Einfamilienhaus eingebrochen", "Wertvoller Schmuck gestohlen", so lauten die Überschriften der polizeilichen Presseberichte. Die Diebe nutzen die Abwesenheit der Bewohner aus und suchen nicht nur Hausbesitzer, sondern auch Gewerbetreibende heim. Dabei sind Einbrecher immer auf schnelle Beute aus und setzen alles daran, nicht erwischt zu werden. Schon wenige technische Veränderungen können daher den Eindringlingen das Leben richtig schwer machen. Stößt ein Einbrecher an einer Tür oder einem Fenster nämlich auf entsprechenden Widerstand, wird er sich lieber ein anderes Objekt aussuchen, als durch allzu viel Lärm auf sich aufmerksam zu machen. Deshalb informiert das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Reutlingen in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg Bürgerinnen und Bürger darüber, wie sie sich am besten vor einem Einbruch schützen können.

Mit einem großen Info-Truck, in dem zahlreiche, technische Sicherungen ausgestellt sind, geht die Polizei vor Ort. Interessierte finden das Informationsfahrzeug am

- Donnerstag, 03.05.2018, 11 bis 16 Uhr, in Walddorfhäslach, Sport- und Freizeitzentrum Weiherwiesen

- Samstag und Sonntag, 05. und 06.05.2018, 11 bis 17 Uhr, in Reutlingen, Messe Handwerk-Energie-Zukunft, Festplatzgelände Bösmannsäcker

Präventionsexperten sind bei allen Terminen vor Ort und beantworten gerne alle Fragen rund um das Thema Sicherungstechnik. Außerdem können auf Wunsch Beratungen direkt am Wohnhaus oder Firmenkomplex vereinbart werden, um ein exakt auf das jeweilige Gebäude zugeschnittenes Sicherheitspaket zu schnüren. Ein Besuch, der sich lohnt! Sämtliche Beratungen sind kostenlos. (cw)

