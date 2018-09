Polizeipräsidium Reutlingen / Kind aus Fenster gestürzt; ...

Kind aus Fenster gestürzt; Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten/Zeugenaufruf; Polizeibeamte verletzt; Diesel gestohlen; Brände

Reutlingen - Einjähriges Kind stürzt aus Fenster

Schwerste Verletzungen hat sich ein einjähriges Kind zugezogen, das am Sonntagabend durch ein offenes Fenster aus dem vierten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Burgstraße in die Tiefe gestürzt ist. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war das in direkter Nähe eines Betts befindliche Fenster kurz zuvor von dem etwas älteren Bruder des Kleinkinds während des Spielens geöffnet worden. Die Mutter des Jungen hielt sich zum Zeitpunkt des Unglücks kurzzeitig in einem anderen Raum auf. Hinweise auf eine Sorgfaltspflichtverletzung liegen bislang nicht vor. Der Einjährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (fn)

Reutlingen (RT): Unklare Ampelschaltung (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der Kreuzung Lederstraße/Alteburgstraße ereignet hat. Gegen 19.50 Uhr fuhr ein 79 Jahre alter Mann mit seinem Ford von der Lederstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem VW eines 39-Jährigen, der seinerseits von der Alteburgstraße aus die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Bei der Unfallaufnahme äußerten beide Beteiligten, dass ihre Ampel Grün gezeigt habe. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf schätzungsweise 3.500 Euro. Zeugenhinweise, insbesondere zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls, werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 erbeten. (mr)

Bad Urach (RT): Drei Polizeibeamte bei Widerstand verletzt

Ein 43-jähriger Mann aus dem Alb-Donau-Kreis hat nach jetzigem Kenntnisstand in der Nacht zum Montag auf der Ulmer Steige in wohl betrunkenem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht und bei der anschließenden Blutentnahme heftigen Widerstand geleistet. Einem Zeugen waren der Mann und sein beschädigter Peugeot kurz nach Mitternacht in der Ulmer Straße stehend aufgefallen. Die hinzugerufenen Beamten stellten an dem Pkw erhebliche Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite und beim 43-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Bei der anschließenden Überprüfung der Ulmer Steige in Richtung Bad Urach fand eine weitere Streifenbesatzung dann auf Höhe Zittelstatt mehrere beschädigte Leitplanken vor. Da sich der Mann in der Folge immer aggressiver verhielt, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Gegen die erforderliche Blutentnahme im Krankenhaus wehrte sich der 43-Jährige dann so heftig, dass er von vier Beamten festgehalten werden musste. Hierbei verletzten sich drei Polizeibeamte leicht. Neben seinen Verkehrsdelikten wird der Mann nun auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Der Peugeot des 43-Jährigen wurde abgeschleppt, sein Führerschein beschlagnahmt. (mr)

Dettingen (RT): Dieseldiebe unterwegs

Dieseldiebe haben im Laufe des Wochenendes in der Vogelsangstraße in Dettingen ihr Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Freitag, 17.45 Uhr, und Montag, fünf Uhr, hatten bislang unbekannte Täter den Tank eines Lastwagens, der in der Nähe eines Fitnessstudios stand, gewaltsam geöffnet. Aus diesem wurden etwa 450 Liter im Wert von rund 600 Euro gestohlen. (ms)

Denkendorf (ES): Radfahrer verunglückt

Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Samstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Der 83-Jährige war um 14.30 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg neben der Köngener Straße unterwegs. Auf einer matschigen Stelle verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Trotz eines getragenen Fahrradhelms zog sich der Senior schwere Kopfverletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. (ms)

Köngen (ES): Essen angebrannt

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am späten Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, zu einem gemeldeten Küchenbrand in die Gärtnerstraße ausgerückt. Wie sich herausstellte, hatte eine 84-jährige Frau das Essen auf dem Herd vergessen. Durch einen aufmerksamen Nachbarn konnte das entstehende Feuer noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte gelöscht werden. Die 84-jährige Wohnungsinhaberin kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus. Zu einem nennenswerten Schaden war es nicht gekommen. Die Feuerwehr Köngen war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. (mr)

Esslingen (ES): Mülltonnenbrand beschädigt Hausfassade

Vermutlich die noch heiße Asche eines Einweggrills, der in einer Mülltonne in der Neckarstraße entsorgt worden war, hat am Sonntagabend, gegen 19.20 Uhr, einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zu diesem Zeitpunkt gerieten insgesamt drei Kunststoff-Mülltonnen in Brand, die auch eine Hausfassade in Mitleidenschaft zogen. Die Feuerwehr Esslingen rückte mit fünf Fahrzeugen aus und konnte den Brand löschen. Dennoch entstand an der Fassade, die teilweise abgetragen werden musste, ein Schaden von zirka 15.000 Euro. Die Ermittlungen zum noch unbekannten Verursacher dauern an. (fn)

Weilheim/Teck (ES): Golf am Abschlepphaken

Auf der Landstraße 1213 zwischen Gruibingen und Weilheim ist ein 19-jähriger VW Golf-Lenker am Sonntagnachmittag mit einem Telefonmast kollidiert. Der junge Mann war gegen 14 Uhr in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. An seinem neuwertigen und leistungsstarken GTI entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeugs. (fn)

Köngen (ES): Grauer Porsche nach Unfallflucht gesucht (Zeugenaufruf)

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen noch unbekannten Porsche-Lenker. Am späten Sonntagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, hatte der Fahrer des Sportwagens die Bundesstraße 313 an der Abfahrt Köngen/Wendlingen-Süd verlassen und wollte an der anschließenden Einmündung nach links in die Bahnhofstraße einfahren. Weil er dazu nach Zeugenaussagen deutlich zu schnell gewesen war, verlor er die Herrschaft über seinen Porsche. Der Wagen drehte sich im Einmündungsbereich und prallte mit dem auf der Bahnhofstraße an einer roten Ampel in Richtung Unterensingen stehenden Toyota Yaris eines 68 Jahre alten Mannes zusammen. Dabei dürfte der Porsche vorne rechts beschädigt worden sein. Der Unfallverursacher gab dem Senior anschließend zu verstehen, dass er etwa 300 Meter weiter an einer Haltebucht warten würde, um sich dort über die Schadensregulierung zu unterhalten. Den Worten ließ er allerdings keine Taten folgen. Er stieg wieder in seinen Sportwagen ein und brauste auf und davon. Zurück blieb der 68-Jährige, den der Unfallverursacher auf einem Schaden von etwa 2.000 Euro sitzen ließ. Die Polizei bittet neben Unfallzeugen auch solche Fahrzeuglenker, denen der silbergraue Porsche mit NT-Zulassung bereits auf der B 313 in Richtung Plochingen aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden. (fn)

Tübingen (TÜ): BMW kontra Skoda

Am Sonntagabend ist es auf der Stuttgarter Straße zu einer Streifkollision zwischen einem BMW und einem Skoda gekommen. Bei einem Spurwechsel von der linken auf die rechte Abbiegespur am Kreuzungsbereich nach links in die Wilhelmstraße hatte der 28-jährige BMW-Lenker gegen 20.15 Uhr den Skoda einer 62 Jahre alten Frau übersehen. Verletzte waren zwar nicht zu beklagen, doch fällt der Blechschaden mit insgesamt rund 10.000 Euro recht hoch aus. (fn)

Tübingen (TÜ): Jugendlicher Zweirad-Lenker schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein jugendlicher Zweirad-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag erlitten. Ein 59-Jähriger war mit einem Opel Astra kurz nach 11.30 Uhr auf der K 6912 von Tübingen herkommend unterwegs. Auf Höhe der Einmündung "Einsiedler Sträßle" bog er zunächst nach rechts ab. Dort musste der Fahrer jedoch wenden, da der Weg aufgrund einer Veranstaltung als Einbahnstraße in die Gegenrichtung ausgeschildert war. Beim Wiedereinfahren in die Kreisstraße übersah er den von links kommenden und in Richtung Eckberg fahrenden 17-Jährigen. Der Jugendliche versuchte noch durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 17-Jährige stieß mit seiner KTM frontal gegen den Pkw, rutschte im Anschluss über die Fahrbahn und prallte noch gegen den Bordstein. Der Schwerverletzte musste zunächst an der Unfallstelle ärztlich versorgt werden. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung des Jugendlichen und der Bergung der Fahrzeuge musste die K 6912 teilweise voll gesperrt werden. Aufgrund der Anfahrt der Zuschauer zu der Veranstaltung kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Sturz am Samstagnachmittag in Wurmlingen erlitten. Die 85-Jährige befuhr mit ihrem Damenrad kurz vor 17 Uhr die Taubenstraße bergab. An der Kreuzung mit der Lenau-/Panoramastraße musste ein von rechts kommender, vorfahrtsberechtigter Pkw-Lenker anhalten, um eine Kollision mit der Radfahrerin zu verhindern. Als die Seniorin den Wagen des Mannes in der Lenaustraße bemerkte, bremste sie ihren Angaben nach zu stark ab. Daraufhin fiel die Frau über den Lenker auf die Fahrbahn. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Mössingen (TÜ): Brand in Schulküche

In der Schulküche der Filsenbergschule in der Dürerstraße im Ortsteil Öschingen ist es am Montagmorgen zu einem Brand gekommen. Der Hausmeister bemerkte kurz vor sieben Uhr Flammen in dem Raum und verständigte sofort die Feuerwehr. Aufgrund des raschen Eingreifens der Abteilungen Öschingen und Mössingen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das gesamte Schulgebäude verhindert werden. Durch den Brand wurden das Inventar sowie die Wände und die Fenster der Schulküche in Mitleidenschaft gezogen. Einer ersten Schätzung nach dürfte sich der Schaden auf etwa 60.000 Euro belaufen. Bisherigen Ermittlungen zufolge war an der hintersten der vier Küchenzeilen eine Herdplatte zum Zeitpunkt des Brandausbruchs eingeschalten. Während der Ferien wurden auf dieser Küchenzeile Bücher auf dazugehörigen Holzgestellen gelagert. Durch die Hitzeentwicklung dürften diese Feuer gefangen und den Brand ausgelöst haben. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. (ms)

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Frank Natterer (fn), Telefon 07121/942-1103

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/