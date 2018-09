Polizeipräsidium Reutlingen / Körperverletzung - Unfälle - ...

Körperverletzung - Unfälle - Schwertransport - Brand

Reutlingen - Körperverletzung in Gaststätte

Vier Männer zwischen 20 und 23 Jahren haben in den frühen Morgenstunden des Samstag eine Angestellte einer Bar anstößig behandelt und sollten des Lokals verwiesen werden. Die jungen Männer reagierten offenbar uneinsichtig und aggressiv, so dass sich zwischen den Angestellten und der Gruppe eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte. Im Verlauf der Schlägerei gelang es den Angestellten, die Personen aus dem Lokal zu bringen und sie versuchten sich im Inneren zu verbarrikadieren. Die aggressiven Männer versuchten sich durch massives Rütteln an der Tür und durch einen Flaschenwurf gegen die Scheibe wieder Zutritt zu verschaffen, was ihnen allerdings nicht gelang. Bei ihrer anschließenden Flucht konnten drei der vier Männer im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Gegen die Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Pfullingen (RT) - Unfall mit Motorrad (Donnerstag 20.09.2018) - ZEUGENAUFRUF

Bereits am 20.09.2018 gegen 18:40 Uhr ist ein 53-jähriger Mopedfahrer mit seinem Leichtkraftrad die B 312 von Reutlingen in Richtung Lichtenstein gefahren. Aufgrund des dichten Verkehrs in Fahrtrichtung Lichtenstein fuhr der Mann an den im Stau stehenden Autos links vorbei. Als sich der Mopedfahrer auf Höhe der Einmündung Klosterstraße (K6729) befand, kam ein 37-jähriger Autofahrer mit seinem Smart von rechts und beabsichtigte nach links in Richtung Ursulabergtunnel abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision beider Fahrzeugen. Durch den Unfall wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich allerdings auf mehrere tausend Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zur Ampelanzeige machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pfullingen unter 07121 99180 zu melden.

Pfullingen (RT) - Unfall mit Motorrad - zwei Leichtverletzte

Ein 17-jähriger Mopedfahrer und seine Sozia haben sich am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der junge Mann war mit seiner Kreidler auf der B312 unterwegs von Lichtenstein in Richtung Pfullingen, als er im stockenden Verkehr offensichtlich einen kurzen Moment unaufmerksam war und auf Höhe einer Gärtnerei auf einen vorausfahrenden PKW auffuhr. Der Mopedfahrer und seine Mitfahrerin wurden vom Kraftrad abgeworfen und kamen auf der Straße zum Liegen. Hierbei zogen sich beide Personen leichte Verletzungen zu und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Durch das starke Verkehrsaufkommen bildete sich auf der B312 ein Rückstau für die Zeit der Unfallaufnahme und der Verkehr musste kurzfristig umgeleitet werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

St. Johann-Gächingen (RT) - Fahrzeug überschlagen - drei Personen verletzt

Ein 27-jähriger Audi-Fahrer hat am Freitagabend einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Er befuhr die L 294 von St. Johann-Gächingen in Richtung Gomandingen und kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet in den dortigen Grünstreifen, übersteuerte daraufhin das Fahrzeug und kam ins Schleudern, so dass er quer zur Fahrbahn gegen die linksseitige Böschung prallte. Hiernach überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug musste mit dem Abschleppdienst geborgen werden. Die Verkehrspolizei hat die Untersuchungen zum Unfallhergang übernommen.

Esslingen (ES) - Körperverletzung in der Innenstadt - Widerstand gegen Polizeibeamte

Nach der Bearbeitung eines vorhergegangen Ladendiebstahls im Kaufhaus REWE in der Esslinger Innenstadt wurde ein Beamter des Polizeireviers Esslingen auf eine Schlägerei vor dem Geschäft aufmerksam und versuchte die Kontrahenten voneinander zu trennen. Bei diesem Versuch wurde der Beamte selbst von mehreren Personen angegriffen und musste sich zunächst mit Pfefferspray gegen die Angreifer zur Wehr setzen. Im weiteren Verlauf solidarisierten sich mehrere Personen mit der Gruppe der Angreifer und die Situation eskalierte, bis weitere Polizeistreifen zur Unterstützung kamen. Vier Personen wurden vorübergehend auf das Polizeirevier verbracht, um dort ihre Identität festzustellen. Vier Beamte erlitten Schürfwunden und Prellungen.

Plochingen (ES) - Schwertransport fährt sich fest

Ein sieben Meter hoher und etwa 40 Meter langer Schwertransport hat sich am Samstagmorgen in der Karlstraße in Plochingen festgefahren und muss derzeit unter erheblichem Aufwand bis an sein Ziel in nur 600 Metern Entfernung manövriert werden. Mehrere Einsatzkräfte der Verkehrspolizei waren bereits notwendig, um den übergroßen Transport nach Plochingen zu begleiten. In der Innenstadt von Plochingen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Oberboihingen (ES) - Brand eines Trafos

Offenbar aufgrund eines technischen Defektes ist am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr ein Trafo einer Firma in der Nürtinger Straße in Brand geraten. Nachdem dieser vom Stromnetz genommen wurde, konnte er durch die Feuerwehr nach kurzer Zeit gelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Personen kamen nicht zu schaden. Die Feuerwehren Oberboihingen, Unterensingen und Nürtingen waren mit starken Kräften vor Ort.

