Polizeipräsidium Reutlingen / Korrektur der Pressemeldung vom ...

Korrektur der Pressemeldung vom 30.09.2018 / 22:58 Uhr Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten // Bitte diese berichtige Fassung verwenden

Reutlingen - Sankt Johann (RT): Schwerer Unfall fordert mehrere Verletzte

Am Sonntagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, kam es auf der Verbindungsstraße von Ohnastetten nach Würtingen (K 6711) zu einem folgenschweren Unfall. Ein 20-jähriger Opel Corsa Lenker aus dem Landkreis Esslingen überholte auf der Strecke, trotz des nicht komplett einsehbarem Straßenverlaufes, zwei vor ihm fahrende Pkws. Als er sich auf Höhe des vorderen der beiden Pkw's befand, kam ihm ein 43-jähriger Peugeot Fahrer entgegen, woraufhin es zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Opel Corsa wurde anschließend von der Fahrbahn abgewiesen, touchierte noch einen der überholten Pkws und überschlug sich anschließend. Er kam nach ca. 100 Metern, in einem angrenzenden Wiesenstück, zum Erliegen. Der 20-jährige Opel Corsa Fahrer wurde schwer verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden.

Der 43-jährige Peugeot Fahrer kam nach der ersten Kollision ebenfalls ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er eine zweite Frontalkollision mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 31-jährigen hatte. Der Peugeot Fahrer wurde hierbei in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Seine schwangere 32-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Die auf dem Rücksitz befindliche 3-jährige Tochter wurde nur leicht verletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 70.000 Euro. Die Strecke musste für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bis 20 Uhr komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr St. Johann und Reutlingen war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 4 Rettungswägen, 1 Notarzt und 2 Rettungshubschraubern vor Ort.

Die Verkehrspolizei Tübingen hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Christner - Tel.: 07121 / 942-2224

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/