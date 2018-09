Polizeipräsidium Reutlingen / Mann entblößte sich im Bus vor Mädchen

Mann entblößte sich im Bus vor Mädchen

Reutlingen - Esslingen/Deizisau (ES): Mann entblößte sich vor Jugendlichen (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstag im Bus der Linie 104 gegenüber zweier Jugendlichen unsittlich gezeigt. Die beiden 15-Jährigen stiegen um 12.55 Uhr in den Ziehharmonikabus an der Haltestelle Am Schillerpark in Esslingen ein. Die Schülerinnen setzten sich dann auf die letzte Sitzbank im vorderen Teil entgegen der Fahrtrichtung. Ihnen gegenüber setzte sich der Unbekannte in die hintere Bushälfte mit Blick nach vorne. Nach etwa 15 Minuten Fahrt spreizte der Mann seine Beine, griff sich in die kurze Hose und zog sie zur Seite, so dass die Mädchen sein Geschlechtsteil sehen konnten. Daraufhin gingen sie nach vorne und setzten sich in die erste Sitzbank zum Busfahrer. Beim Rathaus in Deizisau verließen die 15-Jährigen den Bus und liefen getrennt nach Hause. Ein Mädchen bemerkte noch, dass sie von dem Täter in Richtung Marktplatz verfolgt wurde, worauf sie nach Hause rannte.

Der Unbekannte ist etwa 175 cm groß und zirka 40 Jahre alt. Er ist schlank, hat schwarz-graue Haare und einen Vollbart. Der Mann trug eine schwarze, kurze Turnhose, ein schwarzes T-Shirt, sowie schwarze Turnschuhe. Zudem hatte der Täter eine Sonnenbrille auf und einen schwarzen Rucksack dabei.

Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/3070 um Hinweise nach dem Unbekannten. (ms)

