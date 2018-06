Polizeipräsidium Reutlingen / Mehrere Verkehrsunfälle mit ...

Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Zweirad-Lenkern, Schlägerei am Tübinger Anlagensee, Motorroller am Flughafen gestohlen

Reutlingen - Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Motorroller im Wert von rund 5.000 Euro ist in der Zeit von Freitagnachmittag, 16 Uhr, bis Dienstagvormittag, 10.30 Uhr, am Stuttgarter Flughafen entwendet worden. Das himmelblaue Zweirad der Marke Piaggio war auf dem Zweirad-Abstellplatz neben dem Terminal 1 abgestellt. An der Vespa befand sich das Kennzeichen S-I 313. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Flughafen unter Telefon 0711/787800 erbeten. (ms)

Denkendorf (ES): 15-jähriger Radler fährt auf Pkw auf

Ein 15-jähriger Fahrradfahrer ist am späten Montagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden, nachdem er auf einen Nissan aufgefahren ist und sich dabei verletzt hat. Der Jugendliche war gegen 17.30 Uhr in der abschüssigen Karlstraße unterwegs und bemerkte aus Unachtsamkeit nicht, dass der 60-jährige Fahrer des Nissan vor ihm abgebremst hatte. Der 15-Jährige krachte gegen die hintere rechte Fahrzeugecke des Wagens, überschlug sich und kam auf dem Asphalt zum Liegen. Am Fahrrad und dem Pkw entstand ein Sachschaden von zusammen zirka 2.000 Euro. (fn)

Wendlingen (ES): Bikerin kommt nach Berührung mit Auto zu Fall

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 37 Jahre alte Motorradfahrerin zunächst von einem Auto touchiert wurde und anschließend zu Fall kam, ist es am Dienstagvormittag gekommen. Die Kollision ereignete sich gegen 8.40 Uhr auf der Bundesstraße 313 von Nürtingen in Richtung Plochingen, auf Höhe der Ausleitung der A 8. Nach den bisherigen Erkenntnissen war es dort zwischen der Bikerin und dem Mercedes einer 35-jährigen Frau aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einer seitlichen Berührung gekommen, in deren Verlauf die Bikerin an der Leitplanke entlangschrammte und anschließend stürzte. Die Zweirad-Lenkerin hatte Glück im Unglück und verletzte sich wohl nur leicht. Auch die Autofahrerin musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, da sie einen Schock erlitt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 3.000 Euro. Da die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrtauglich waren, mussten diese von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Deshalb kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen. (fn)

Nürtingen (ES): Jugendlicher Radfahrer kracht gegen stehendes Auto

Auf den verkehrsbedingt stehenden Mercedes einer 37-jährigen Frau ist ein 16-jähriger Radfahrer am Dienstagmittag vermutlich aufgrund Unachtsamkeit aufgefahren. Der Jugendliche war gegen 13 Uhr in der Steinenbergstraße von der Sigmaringer Straße kommend in Richtung Europastraße unterwegs, als er das Auto übersah. Der Junge, der keinen Fahrradhelm getragen hatte, flog durch den Aufprall gegen die Heckscheibe des Mercedes, die dadurch zerbarst. Er zog sich dabei eine klaffende Platzwunde am Kopf zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro. (fn)

Filderstadt (ES): Radlerin erschrickt und stürzt

Eine 76-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Sturz am Dienstagvormittag leichte Verletzungen zugezogen. Die Seniorin war gegen 10.45 Uhr auf dem parallel zur Echterdinger Straße verlaufenden Verbindungsweg von Echterdingen nach Bernhausen unterwegs. Wegen eines Lastwagens, der sich von einem Firmenhof der Zufahrt zur Echterdinger Straße näherte, aber noch einige Meter von der für ihn geltenden Stoppstelle entfernt war, erschrak die 76-Jährige und kam zu Fall. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. (fn)

Tübingen (TÜ): Schlägerei im Anlagenpark (Zeugenaufruf)

Aus bislang noch unbekannten Gründen ist es am Montagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, im Bereich des Anlagensees zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer gekommen. Bei der Schlägerei kamen offenbar Gürtel, Knüppel und möglicherweise auch ein Messer zum Einsatz. Als die Polizei kurz nach dem Eingang der Meldung mit einem Großaufgebot am Anlagensee eintraf, hatte eine der Parteien bereits die Flucht ergriffen. Vor Ort befanden sich nur noch fünf Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren, die allesamt Verletzungen aufwiesen. Die jungen Leute mussten vom Rettungsdienst behandelt werden, zwei von ihnen wurden für eine Weiterbehandlung in eine Klinik gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der flüchtigen Gruppe blieb ohne Erfolg.

Gegen 17 Uhr fanden sich fünf junge Männer im Alter von 17 bis 22 Jahren beim Polizeirevier Tübingen ein, die der anderen Gruppe zugeordnet werden konnten. Auch sie waren leicht verletzt und gaben ihrerseits an, von der anderen Gruppe attackiert worden zu sein. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die Ermittlungen zu diesem bislang noch völlig undurchsichtigen Vorfall aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Hergang der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/565150 zu melden. (fn)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin gestürzt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagvormittag eine Radfahrerin leichte Verletzungen erlitten hat. Eine 57-Jährige befuhr kurz vor 10.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg neben der Wilhelmstraße in Richtung Lustnau. Ihren Angaben nach musste sie gegenüber dem Geschwister-Scholl-Platz auf Höhe eines Clubhauses einer Fußgängerin ausweichen und sei deswegen zu Fall gekommen. Die 22-jährige Fußgängerin gab an, neben dem Radweg gelaufen zu sein. Die Radlerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Da zum fraglichen Zeitpunkt viele Fußgänger dort unterwegs waren, werden mögliche Zeugen gebeten, sich zu melden. (ms)

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Frank Natterer (fn), Telefon 07121/942-1103

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/