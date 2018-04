Polizeipräsidium Reutlingen / Metzingen-Glems : Abgestürzter ...

Metzingen-Glems (RT): Abgestürzter Segelflieger

Reutlingen - Ein tödlicher Flugunfall mit einem Segelflugzeug ereignete sich am Ostermontag kurz nach 15:30 Uhr. Aus bislang unbekannten Gründen konnte ein zweisitziges Segelflugzeug kurz nach dem Start nicht an Höhe gewinnen und stürzte in eine angrenzende Waldlichtung. Durch den Aufprall wurde der 60-jährige Pilot tödlich verletzt. Ein weiterer 21-jähriger Mitflieger wurde schwer verletzt. Die Kriminalpolizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen sind in die Ermittlungen eingebunden.

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Peter Buckenmaier

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-2224 E-Mail: reutlingen.pp.stabst.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/