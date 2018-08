Polizeipräsidium Reutlingen / Mit Flasche zugeschlagen, mehrere ...

Mit Flasche zugeschlagen, mehrere Verkehrsunfälle

Reutlingen - Kind angefahren

Leichte Verletzungen hat ein kleines Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Der vierjährige Junge befuhr kurz nach 14 Uhr mit seinem Kinderfahrrad den rechtsseitigen Gehweg der Krämerstraße zwischen der Kaiser- und der Bismarckstraße. Er war in Begleitung seiner Mutter, die hinter ihm mit der kleinen Schwester ebenfalls auf einem Fahrrad mit Anhänger fuhr. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 65-Jähriger mit seinem Audi von der Hegwiesenstraße aus nach links in die Krämerstraße abbiegen. Aufgrund einer dicht bewachsenen Hecke war ihm die Sicht nach links zu den Radfahrern eingeschränkt. Der Vierjährige prallte mit seinem Vorderrad gegen den vorderen, linken Kotflügel des Pkw und verletzte sich leicht. Das Kind wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 1.100 Euro. (ms)

Bad Urach (RT): In Gegenverkehr geraten

Ein Schaden in Höhe von zirka 35.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Bad Urach entstanden. Zudem zogen sich zwei Fahrer leichte Verletzungen zu. Ein 59-Jähriger war mit seinem Ford Focus kurz nach 15 Uhr auf der Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er ab Gebäude 22 stetig nach links auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 70 Jahre alter Lenker eines VW Kleinbusses wich bis zum rechten Straßenrand aus. Der Ford kollidierte so unglücklich mit dem VW, dass dieser zunächst nach rechts über den Gehweg und anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Unfallverursacher fuhr weiter auf der Gegenfahrspur und prallte gegen den Peugeot einer 61-Jährigen, die ebenfalls in Richtung Römerstein unterwegs war. Die Frau und der 59-Jährige mussten zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (ms)

Reutlingen (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Eine leicht verletzte Person, vier beschädigte Pkw und ein Gesamtschaden von schätzungsweise 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Dienstag ereignet hat. Kurz vor ein Uhr befuhr ein 19-jähriger Skoda-Lenker die Burkhardt+Weber-Straße von Sondelfingen kommend und geriet aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve zunächst nach links auf den Gehweg, ehe er gegenlenkte und wieder über die Fahrbahn hinweg nach rechts von dieser abkam. Anschließend streifte der Skoda eine Mauer, fuhr durch ein Gebüsch hindurch auf einen Parkplatz und beschädigte dort insgesamt drei abgestellte Pkw. Der Skoda war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 19-Jährige, der sich leichte Verletzungen zugezogen hatte, kam mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Reutlingen (RT): Nach Vorfahrtsmissachtung leicht verletzt

Eine 53 Jahre alte BMW-Lenkerin hat am Montagnachmittag die Vorfahrt einer 30-Jährigen missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau bog kurz vor 17 Uhr von der Aspenhaustraße nach links in die Markwiesenstraße ab und übersah hierbei den Seat der 30-Jährigen, die auf der bevorrechtigten Markwiesenstraße unterwegs war. Beim anschließenden Zusammenstoß verletzte sich die Seat-Lenkerin leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Pkw, an denen ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro entstanden war, mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe war die Feuerwehr Reutlingen vor Ort. (mr)

Nürtingen (ES): Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Neckarstraße ist ein 55-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Kurz nach 17 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Audi die Neckarstraße in Richtung Neckarhausen und wechselte vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Er übersah dabei jedoch den dort fahrenden 55-Jährigen auf seiner Suzuki, der infolge dessen die Kontrolle über sein Zweirad verlor und auf den Asphalt stürzte. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Eine ärztliche Versorgung des Verletzten an der Unfallstelle war glücklicherweise nicht erforderlich. Am Motorrad war lediglich geringer Sachschaden entstanden. (mr)

Filderstadt (ES): An Brücke hängen geblieben

Mit dem wohl aus Unachtsamkeit nicht eingefahrenen Auslieger einer Betonpumpe hat ein Lastwagenfahrer am Montagabend eine Unterführung der B 27 beschädigt. Der 58-Jährige war gegen 18.35 Uhr auf der Bonländer Hauptstraße von Bonlanden in Richtung Sielmingen unterwegs, als er unter dem zweiten Teilstück der Brücke hängen blieb und mit seinem Auslieger Betonteile von der Brückendecke riss. Eines der Bruchstücke traf einen hinterherfahrenden Mercedes, der dadurch beschädigt wurde. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf 3.000 Euro. In welcher Höhe sich der Schaden an der Unterführung bewegt, ist derzeit unklar. Eine Beeinträchtigung der Statik des Bauwerks war nicht feststellbar. (fn)

Dettingen/Teck (ES): Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer zugezogen, der am Montagabend, gegen 19.40 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt in der Straße Nachtobel zu Fall gekommen ist. Der Senior musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Einen Fahrradhelm hatte er nicht getragen. (fn)

Tübingen (TÜ): Durch Schlag mit Flasche verletzt

Noch unklar sind die genaueren Umstände einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die sich am Montagabend im Alten Botanischen Garten zugetragen hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 20.30 Uhr zwischen einem 23-Jähigen und einem weiteren, noch unbekannten Mann wohl zunächst zu einer Rangelei, die dahingehend eskalierte, dass der Unbekannte dem 23-Jährigen mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen und diesen dadurch verletzt haben soll. Der 23-Jährige kam zur Versorgung seiner Wunden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (mr)

