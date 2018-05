Polizeipräsidium Reutlingen / Motorradfahrer schwer verletzt ...

Motorradfahrer schwer verletzt (Kirchheim/Ohmden)

Reutlingen - Kirchheim-Jesingen/Ohmden (ES): Motorrad-Fahrer schwer verletzt

Am Freitagabend ist ein Motorrad-Fahrer auf der K1265 zwischen Jesingen und Ohmden gestürzt und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 60-Jährige aus dem Landkreis Göppingen fuhr gegen 19.30 Uhr mit seiner Suzuki von Jesingen Richtung Ohmden. An einer Kuppe kam ihm ein Unimog, der Mäharbeiten am Straßenrand durchführte, ordnungsgemäß entgegen. Ein vor dem 60-Jährigen ebenfalls Richtung Ohmden fahrender Pkw bremste deshalb ab, woraufhin der Motorrad-Fahrer ebenso stark bremste, in den Grünstreifen geriet und stürzte. Glücklicherweise kam es, entgegen erster Meldungen, nicht zu einer Kollision zwischen dem Unimog und dem Motorrad, sodass ein zunächst vorgesehener Einsatz eines Rettungshubschraubers nicht notwendig war. Der 60-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert und stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestand nicht. Das Motorrad, an dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme durch das Verkehrskommissariat Esslingen musste die Straße für eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Behinderungen.

