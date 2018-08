Polizeipräsidium Reutlingen / Motorradfahrer schwer verletzt

Motorradfahrer schwer verletzt

Reutlingen - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 18.05 Uhr ist es auf der Föhrstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein 37 jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der 55 jährige Fahrer eines Pkw VW Up am rechten Fahrbahnrand geparkt. Er fuhr von dort los und wollte vom rechten Fahrbahnrand in steilem Winkel direkt auf eine Linksabbiegespur fahren. Hierbei übersah er den von hinten aus Richtung Sondelfinger Straße heranfahrenden Fahrer des Kraftrades der Marke Harley-Davidson, welcher in die linke Fahrzeugseite des VW Up prallte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Nach ersten Schätzungen entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von mindestens 16 000 Euro. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden von der Verkehrspolizeidirektion Tübingen übernommen.

