Polizeipräsidium Reutlingen / Motorradfahrer tödlich verunglückt

Motorradfahrer tödlich verunglückt

Bissingen a.d.T. (ES) - Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen befuhr er die Ochsenwanger Steige in Richtung Ochsenwang und verlor offenbar in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seine Ducati. Der Mann stürzte und zog sich derart schwere Verletzungen zu, dass direkt ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste. Die Verletzungen waren jedoch so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ochsenwanger Steige komplett gesperrt werden.

