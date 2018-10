Polizeipräsidium Reutlingen / Mutmaßlicher Dealer in Haft ...

Mutmaßlicher Dealer in Haft (Kirchheim-Teck, Lkr. ES)

Reutlingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln gegen einen 22-jährigen Flüchtling wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Am frühen Dienstagmorgen hatten Beamte des Polizeireviers Kirchheim eine Gemeinschaftsunterkunft in Kirchheim aufgesucht, um einen der Bewohner im Rahmen dessen Asylverfahrens dem Regierungspräsidium Karlsruhe zu überstellen.

Während des Einsatzes beobachteten die Beamten, wie eine Plastiktüte mit knapp 100 Gramm Marihuana aus einem Fenster der Unterkunft geworfen wurde. In der fraglichen Wohnung traf die Polizei den 22-jährigen Bewohner sowie eine 18-Jährige und einen 30-Jährigen an, die die Nacht besuchsweise dort verbracht hatten. Die drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Bei den folgenden Durchsuchungsmaßnahmen wurden in zwei Jacken des 22-Jährigen weitere verkaufsfertig verpackte Portionen Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass auch das aus dem Fenster geworfene Marihuana aus dem Besitz des 22-Jährigen stammt. Der 22-Jährige wurde im Laufe des Mittwochs auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt, die den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm.

Seine beiden Besucher befinden sich derzeit auf freiem Fuß. (tr)

