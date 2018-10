Polizeipräsidium Reutlingen / Nachtrag zum Überfall auf ...

Nachtrag zum Überfall auf Taxifahrer am 19. September 2018 in Metzingen (Zeugenaufruf); In Schule eingebrochen; Kühlschrankbrand; Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Reutlingen - Metzingen (RT): Überfall auf Taxifahrer vom 19. September 2018 (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 20.09.2018/12.15 Uhr

Das Kriminalkommissariat Reutlingen bittet nochmals um Zeugenhinweise zum Raubüberfall auf einen Taxifahrer am 19. September 2018.

Wie bereits berichtet, schlugen zwei unbekannte Männer kurz vor 21.30 Uhr vor einem Club in der Straße Im Wasser unvermittelt auf einen 34-jährigen Taxifahrer ein, wobei einer der beiden Täter noch versuchte, diesem das Mobiltelefon zu entreißen. Dem 34-Jährigen gelang es schließlich den Alarmkopf des Fahrzeugs zu betätigten, worauf die Angreifer von ihrem Opfer abließen und über ein Feld in Richtung Erms flüchteten. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen, an der auch Polizeihunde beteiligt waren, führte nicht zum Aufgreifen der Tatverdächtigen.

Am Nachmittag des 22.09.2018 wurde in einem Grünstreifen in der Max-Planck-Straße, unweit des Tatortes, von einem Zeugen eine schwarze Pistole aufgefunden, die nach Einschätzung der Ermittler im Zusammenhang mit dem Raubüberfall stehen könnte. Zeugen, die in der Tatnacht im Bereich der Max-Planck-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.

Beide Gesuchten werden beschrieben als zirka 25 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß und schlank und hatten dunkle Haare. Einer der Täter war demnach hellhäutig und mit einer schwarzen Trainingshose sowie einer schwarzen Stoffjacke bekleidet. Außerdem trug er eine Sonnenbrille. Sein Komplize hatte eine dunkle Hautfarbe und trug eine Jeanshose sowie einen dunklen Pullover. Beide Täter sprachen Deutsch. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Unbekannter bricht in Schule ein

Zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Montag, sechs Uhr, ist ein Unbekannter in eine Schule in der Henriettenstraße eingebrochen. Der Täter hebelte zunächst die Eingangstür zum Gebäude auf und öffnete anschließend auch die Tür zum Sekretariat mit brachialer Gewalt. Allein daran beträgt der Sachschaden schätzungsweise 1.500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machte der Unbekannte bei seiner Suche nach Stehlenswertem keine Beute. Das Polizeirevier Kirchheim/Teck ermittelt. (mr)

Nürtingen (ES): Kühlschrank gerät in Brand

In einer Wohnung in der Wilhelmstraße ist am Montagmittag ein Kühlschrank aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Rettungsleitstelle wurde kurz nach 13 Uhr von einem Zeugen alarmiert, worauf Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Mehrfamilienhaus ausrückten. Die Feuerwehr Nürtingen, die mit vier Fahrzeugen und 22 Mann im Einsatz war, löschte den Kühlschrank rasch ab. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die Wohnung jedoch bis auf weiteres nicht bewohnbar. Zwei Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten mit Atemwegsreizungen vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach vorläufigen Schätzungen rund 15.000 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Wohnmobil kippt um

Am Montagmittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der L 361 drei Personen verletzt worden. Ein 78 Jahre alter Lenker eines VW mit Anhänger war kurz nach zwölf Uhr auf der Osttangente stadtauswärts unterwegs und kam aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Ein dort entgegenkommender 48-jähriger Lenker eines Wohnmobils musste deshalb nach rechts ausweichen, konnte die Kollision mit dem VW jedoch nicht mehr verhindern. Dabei verkeilten sich die beiden Fahrtzeuge seitlich, worauf das Wohnmobil in Richtung Straßenrand schleuderte und im dortigen Schotterbelag auf die linke Fahrzeugseite kippte. Beide Fahrer sowie die 71-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers kamen mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf schätzungsweise 60.000 Euro. (mr)

