Polizeipräsidium Reutlingen / Pkw beschädigt, Kontrollen bei ...

Pkw beschädigt, Kontrollen bei Festival, Diebstahl aus Fahrzeugen, Jugendliche belästigt

Reutlingen - Außenspiegel beschädigt und Zeugen verletzt

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt gegen einen Unbekannten, der am frühen Montagmorgen in der Äußeren Kelterstraße die linken Außenspiegel dreier geparkter Pkw beschädigt und einen Zeugen verletzt hat. Gegen 1.30 Uhr wurde der Zeuge auf die Tat aufmerksam, folgte dem Täter und versuchte, ihn an seinem Rucksack festzuhalten. Der Unbekannte versetzte dem Zeugen daraufhin einen Tritt, worauf dieser zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Täter, der zirka 25 Jahre alt und ungefähr 175 cm groß sein soll und mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet war, flüchtete in Richtung Innere Kelterstraße. Eine ärztliche Versorgung des Zeugen war glücklicherweise nicht erforderlich. Den Schaden an den geparkten Pkw beziffert die Polizei mit rund 800 Euro. (mr)

Münsingen (RT): Personenkontrollen bei Festival - 27 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt

Bei Personen- und Fahrzeugkontrollen anlässlich eines Festivals auf dem Schachen sind im Laufe des Wochenendes etliche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgedeckt worden. An dem unter Federführung des Polizeireviers Münsingen durchgeführten Einsatz waren auch Kräfte anderer Polizeireviere, der Verkehrspolizei, der Bereitschaftspolizei und einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei beteiligt.

Zwischen Veranstaltungsbeginn am Freitag und der Abreise der letzten Besucher am Montag überwachten die Einsatzkräfte immer wieder die An- und Abfahrtswege und führten Personenkontrollen im Bereich des Veranstaltungsgeländes durch. Dabei stellten sie insgesamt 27 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Unter den Beschuldigten befinden sich 14 Verkehrsteilnehmer, denen zusätzlich Fahren unter Drogeneinfluss vorgeworfen wird. In zwei Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Drogenhandels eingeleitet. Die übrigen Beschuldigten werden wegen unerlaubten Drogenbesitzes zur Anzeige gebracht. Gegen eine Person, die ein verbotenes Butterfly-Messer bei sich hatte, wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Im Umfeld derartiger Veranstaltungen führt die Polizei regelmäßig Kontrollen mit dem Ziel durch, die Betäubungsmittelkriminalität und das Fahren unter Drogeneinfluss einzudämmen. Erst vor zwei Wochen waren, wie am 20.08.2018 berichtet, bei einem Open-Air-Konzert in Rottenburg 37 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt worden. (ak)

Grafenberg (RT): Dieb in Gemeindegebiet unterwegs

In der Nacht zum Montag hat ein Unbekannter, der es offenbar auf den Inhalt mehrerer Pkw abgesehen hatte, im Gemeindegebiet von Grafenberg sein Unwesen getrieben. Gegen 4.15 Uhr öffnete der Unbekannte in der Schillerstraße an einem geparkten VW die Beifahrertür und entwendete aus dem Handschuhfach eine Geldbörse samt Bargeld. Der 43-jährige Besitzer des Fahrzeugs war kurz zuvor mit dem Beladen des Wagens beschäftigt gewesen und nur für wenige Minuten ins Haus zurückgekehrt. Später stellte sich dann heraus, dass wohl derselbe Unbekannte aus einem in der Silcherstraße abgestellten Pkw ebenfalls eine Geldbörse gestohlen hatte. In dieser hatte sich jedoch kein Bargeld befunden. Durch eine Zeugin wurden die beiden Portemonnaies gegen 5.30 Uhr in der Silcherstraße aufgefunden. Auch in der Gartenstraße versuchte der Täter, an Beute zu kommen. Zwischen 20 Uhr und 6.30 Uhr betrat er die unverschlossene Garage eines Wohngebäudes und durchsuchte einen VW nach Stehlenswertem. In allen drei Fällen waren die Fahrzeuge offenbar nicht verschlossen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun unter anderem, ob ein Tatzusammenhang mit dem Diebstahl mehrerer hundert Liter Dieselkraftstoff besteht, die ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, auf der Baustelle der Ortsumgehung in der Kohlberger Straße gewaltsam aus mehreren Baustellenfahrzeugen abgeschlaucht hat. In diesem Fall beträgt der Wert des Diebesguts rund 1.500 Euro. (mr)

Ostfildern (ES): 17-Jährige belästigt

Eine 17-Jährige ist eigenen Angaben zufolge am Sonntagabend von zwei unbekannten Männern sexuell belästigt worden. Demnach war die junge Frau gegen 20.50 Uhr von der U-Bahn-Haltestelle "Kreuzbrunnen" im Scharnhauser Park zu Fuß in Richtung Scharnhausen unterwegs, als sie im Bereich der untersten Landschaftstreppe hinter sich drei Männer bemerkte und anschließend von einem der Verdächtigen festgehalten wurde. Ein zweiter Täter soll der 17-Jährigen daraufhin unter anderem in den Schritt gefasst haben, ehe die um Hilfe rufende Jugendliche in Richtung Scharnhausen wegrennen konnte. Die Täter waren laut bisher bekannter Personenbeschreibung zirka 19 bis 20 Jahre alt und mit Jeanshosen bekleidet. Außerdem trug einer der Unbekannten einen schwarzen Kapuzenpullover, ein Komplize hatte zur Tatzeit einen Vollbart. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen übernommen. (mr)

