Polizeipräsidium Reutlingen / Polizeieinsatz auf Frühlingsfest, ...

Polizeieinsatz auf Frühlingsfest, Unfälle, versuchter Diebstahl, brennender Mülleimer

Reutlingen - Vorfall auf dem Frühlingsfest

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Freitagabend gegen 20 Uhr auf dem Frühlingsfest in der Tübinger Straße gekommen. Mehrere Festbesucher meldeten eine männliche Person, welche mit einem großen Messer Besucher bedrohte. Die Zeugen konnten den Einsatzkräften einen 28-jährigen Reutlinger zeigen, welcher zu diesem Zeitpunkt in einer Hand eine Bierflasche festhielt und mit seiner anderen Hand einen Gegenstand offensichtlich verdeckte. Erst auf mehrfache Ansprache reagierte die Person und konnte von den Beamten dazu gebracht werden sich auf den Boden abzulegen. Bei seiner anschließenden Durchsuchung wurden zwei Messer mit einer Klingenlänge von 19 cm und 7 cm festgestellt. Der unter Rauschmittel stehendende 28-Jährige musste auf Anordnung eines Richters die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen.

Reutlingen: Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Rollerfahrer hat sich am Freitagnachmittag an der Bauhauskreuzung in Reutlingen ereignet. Ein 55-jähriger Rollerfahrer befuhr gegen 15:00 Uhr die Heppstraße in Richtung Bantlinstraße. Als er nach links in diese abbiegen wollte, wurde der Rollerfahrer von einem hinter ihm fahrenden 73-jährigen Fahrer eines Skodas verbotswidrig überholt. Durch die hieraus resultierende Kollision kam der Rollerfahrer zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 3.500,- Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dettingen/Erms (RT): Auffahrunfall mit 4 Fahrzeugen im Feierabendverkehr

Eine kurze Unaufmerksamkeit führte am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen auf der K 6712 Metzinger Straße, Ortsausgang Dettingen in Richtung Metzingen-Neuhausen. Wegen hohem Verkehrsaufkommen kam es zu einem Rückstau an der Einmündung zur L380a Uracher Straße. Eine 22-jährige VW-Polo-Lenkerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden Pkw Ford-Ka auf. Durch die Aufprallwucht wurde der Ka auf einen Skoda-Fabia und dieser folglich noch leicht auf einen Ford-Focus geschoben. Die 28-jährige Ka-Lenkerin sowie die 42-jährige Skoda-Lenkerin und deren 17-jähriger Sohn erlitten leichte Verletzungen. Sie benötigten vor Ort keine ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Am unfallverursachenden VW-Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden und er musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Neckartailfingen (ES): Beim Wenden auf Kraftfahrstraße Unfall mit hohem Sachschaden verursacht

Am Samstag kurz nach 00:15 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Taxi die B312 in Richtung Stuttgart. Das Taxi hatte zu diesem Zeitpunkt einen Fahrgast an Bord. Nachdem der Taxifahrer auf Höhe von Neckartailfingen bemerkte, dass er in die falsche Richtung fährt, wendete dieser unmittelbar sein Taxi Daimler-Benz auf der Kraftfahrstraße. Ein zum gleichen Zeitpunkt auf der B312 in Richtung Reutlingen fahrender 46-jähriger Nissan-Lenker erkannte die Situation in der Dunkelheit zu spät und prallte trotz einer Gefahrbremsung in die hintere rechte Seite des Taxis. Ein in Richtung Stuttgart fahrender 29-jähriger Fahrzeuglenker konnte noch ausweichen. Alle Beteiligten blieben glücklicher Weise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 60.000,-Euro. Die Fahrzeuge mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.

Tübingen (TÜ): Brennender Mülleimer

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitag gegen 23:40 Uhr in der Reutlinger Straße. Durch einen Taxifahrer konnte an der Einmündung mit der Ludwigstraße ein brennender Mülleimer festgestellt werden. Er versuchte diesen mit eigenen Mitteln zu löschen, was jedoch misslang. Die verständigte Feuerwehr aus Tübingen, die mit 1 Fahrzeug und 9 Mann vor Ort kamen, löschte den Mülleimer. Es entstand kein Sachschaden. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Tübingen (TÜ): Fehlgeschlagener Diebstahlsversuch - ZEUGENAUFRUF-

Die Kasse eines Imbisses wollte ein bislang unbekannter Täter am Samstagmorgen gegen 01:25 Uhr am Europaplatz entwenden. Der unbekannte männliche Täter hielt sich vor einem Imbiss auf. Durch ein zur Straße hin geöffnetes Fenster griff dieser ins Innere an die Kasse um diese zu entwenden. Der Besitzer hielt seine Kasse jedoch fest. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Busbahnhof und fuhr mit einem unbekannten Bus weg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, kräftige Statur, braune Lederjacke, zum Tatzeitpunkt sprach der Mann italienisch, es ist aber nicht bekannt, ob es sich um einen Italiener handelt.

Zeugen, die Hinweise auf die Person geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Tübingen unter Tel 07071/9728660 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Peter Buckenmaier, Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-2224 E-Mail: reutlingen.pp.stabst.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/