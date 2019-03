Polizeipräsidium Reutlingen / Rabiater Ladendieb, ...

Rabiater Ladendieb, Wohnwagenanhänger prallt gg. Hauswand, Brand einer Gartenhütte, Sachbeschädigung, Zeugenaufruf, Vermisstensuche, Vandalismus an Schule, Trunkenheitsfahrt, Auffahrunfall

Reutlingen - Reutlingen (RT): Rabiater Ladendieb

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls von Werkzeug bzw. räuberischem Diebstahl hat die Polizei Reutlingen gegen zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren eingeleitet. Die beiden Männer waren am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, einem Ladendetektiv in einem Baumarkt in der Emil-Adolf-Straße aufgefallen, wie sie mehrere Werkzeuge in ihrem Rucksack verschwinden ließen und diese später an der Kasse nicht bezahlten. Im Bereich des Kundenparkplatzes wurden diese daraufhin vom Ladendetektiv angesprochen und zur Klärung des Sachverhalts wieder in das Gebäude gebeten, welchem beide zunächst auch Folge leisteten. Im Vorraum des Marktes ergriff der 24-Jährige dann die Flucht, indem er wieder auf den Parkplatz rannte. Hierbei stieß er einen Mitarbeiter des Baumarktes zu Boden, welcher ihn festhalten wollte. Nach kurzer Verfolgung konnte der Flüchtige jedoch von einem Mitarbeiter des Baumarktes eingeholt und zu Boden gebracht werden. Hiergegen wehrte sich der 24-Jährige massiv, indem er um sich schlug und trat. Der 23-jährige Begleiter des Flüchtigen verhielt sich während des Vorfalls passiv. Die beiden Beschuldigten wurden nachfolgend der Polizei übergeben, welche bei der Durchsuchung der Personen Diebesgut im Wert von circa 40 Euro auffinden konnte. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Pfullingen (RT): Wohnwagenanhänger prallt gegen Hauswand

Zu einem schadensträchtigen Ereignis durch einen sich vom Zugfahrzeug gelösten Wohnwagenanhänger ist es am Freitagnachmittag in der Griesstraße gekommen. Der 48-jährige Lenker eines Wohnwagengespanns befuhr gegen 14.45 Uhr den Elsterweg und bog nach rechts in die Griesstraße ab. Hierbei löste sich aus bislang unbekannter Ursache der Anhänger vom Pkw. Aufgrund der dort sehr stark abschüssigen Fahrbahn rutschte der Anhänger, trotz nun blockierender Räder, links an dem Pkw vorbei, kam von der Fahrbahn ab und drang anschließend mit seiner Deichsel in die Wand eines Wohnhauses ein, wo er zum Stehen kam. Der Anhänger musste mittels eines Kranes der Feuerwehr geborgen und auf einem Tieflader abtransportiert werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 18.000 Euro.

Reutlingen Orschelhagen (RT): Brand einer Gartenhütte

Am Freitagabend ist eine Gartenhütte im Gewand Schönrain vollständig niedergebrannt. Anwohner meldeten gegen 22.35 Uhr bei der Rettungsleitstelle einen Brand einer Gartenhütte. Die Feuerwehr, welche mit 2 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. An der Gartenhütte, welche komplett niederbrannte, entstand ersten Schätzungen nach ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Zur Ermittlung der genauen Brandursache wurden Techniker der Kriminalpolizei hinzugezogen.

Zizishausen (ES): Bushaltestellehäuschen beschädigt (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend, gegen 22.00 Uhr, ist ein Bushaltestellenhäuschen in der Unterensinger Straße von vier unbekannten Tätern massiv beschädigt worden. Eine Zeugin konnte nach böllerähnlichen Knallgeräuschen beobachten, wie drei Männer und eine Frau, alle im Alter von circa 20 Jahren und dunkel gekleidet, in Richtung Neckarbrücke/Inselstraße davonliefen. Durch die Täter wurden die Zwischenwände des Bushaltestellenhäuschens herausgetreten, es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.

Denkendorf (ES): Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche

Während einer Vermisstensuche ist es am Samstagabend zum Einsatz eines Polizeihubschraubers in und um Denkendorf gekommen. Gegen 17.40 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine 82-jährige Frau seit circa 1 ½ Stunden von zu Hause fehlen würde. Aufgrund der Gesamtumstände musste von einer hilflosen Lage ausgegangen werden, weshalb neben zahlreichen Streifenwagenbesatzungen auch der Polizeihubschrauber zur Suche nach der Frau eingesetzt wurde. Die Gesuchte konnte gegen 18.30 Uhr wohlbehalten in Denkendorf angetroffen werden. Sie war dort einer aufmerksamen Bürgerin aufgefallen, welche sich dieser annahm und die Rettungsleitstelle verständigte.

Mössingen (TÜ): Vandalismus an Schule

Von Vandalen ist das Quenstedt Gymnasium in Mössingen am Samstag, gegen 02.30 Uhr, heimgesucht worden. Die bislang unbekannten Täter warfen zunächst mit einem Stein eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Anschließend zogen die Täter weiter auf das Flachdach des Neubaus, rissen dort mehrere Betonsteine der Befestigung des Blitzableiters ab und beschädigten damit weitere Glasbauteile des Gebäudes. Zum Abschluss schlugen sie dann noch die Scheibe eines Brandmelders ein und betätigten den Alarmknopf. Bei ihrer "Tour" haben die Täter einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Zur Spurensicherung waren die Spezialisten der Kriminaltechnik im Einsatz.

Hirrlingen (TÜ): Betrunken verbotswidrig überholt

Einen betrunkenen 33-Jährigen mit erheblichem Restalkohol haben Beamte des Polizeireviers Rottenburg am Freitagmittag in Hirrlingen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 16.00 Uhr einer ihm entgegenkommenden Polizeistreife aufgefallen, weil er mit seinem BMW mehrere Fahrzeuge über eine Sperrfläche hinweg überholt hatte. Bei der darauf folgenden Verkehrskontrolle schlug den Polizeibeamten eine Alkoholfahne entgegen. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von weit über 1,5 Promille, weshalb der 33-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Seinen Angaben zufolge war er bis in den frühen Morgenstunden beim Feiern gewesen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet, ihm droht ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis.

Tübingen (TÜ): Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Betrunken ist am Freitagabend ein 45-jähriger Rottenburger in der Brühlstraße von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann befuhr gegen 21.15 Uhr mit seiner G-Klasse die Konrad-Adenauer-Straße und bog nach links in die Brühlstraße ab. Wegen deutlich zu hoher Geschwindigkeit geriet er auf den dortigen Schotterbereich und anschließend ins Schleudern. In der Folge prallte der Pkw gegen einen Baum und mehrere Sträucher und blieb letztendlich auf der Seite liegen. Unter Mithilfe eines hinzukommenden Unfallzeugen konnte sich der unverletzte Mann aus seinem Fahrzeug befreien und begab sich anschließend zu Fuß zum nahegelegenen Polizeirevier Tübingen, um den Sachverhalt zu melden. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrnehmen, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit über 2 Promille auch bestätigte. Noch auf dem Polizeirevier musste der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der an seinem Pkw entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro, der entstandene Fremdschaden auf mehrere hundert Euro.

Bad Sebastiansweiler (TÜ): Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Ein Leichtverletzter, mehrere tausend Euro Sachschaden sowie erhebliche Verkehrsbehinderungen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 27 ereignet hat. Ein 40-jähriger Lenker eines Pkw Ssangyong fuhr gegen 16.30 Uhr die B27 von Hechingen kommend in Richtung Tübingen. Aufgrund des Rückstaus einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage hielt er auf Höhe der Sebastiansweiler Straße sein Fahrzeug an, was die beiden nachfolgenden Fahrzeugführer jedoch zu spät erkannten. Nachfolgend kam es zum Auffahrvorgang zwischen den drei Fahrzeugen, wobei der 40-Jährige leicht verletzt wurde. Zwei der unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

