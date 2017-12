Polizeipräsidium Reutlingen / Radfahrer angefahren - leicht verletzt

Radfahrer angefahren - leicht verletzt

Reutlingen - Nürtingen (ES): Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Braike erlitten. Ein 55-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf gegen 9.30 Uhr die Straße Breiter Weg vom Friedhof herkommend. An der Einmündung zur Neuffener Straße wollte er nach rechts in Richtung Stadtmitte abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 26-jährigen Radfahrer, der mit seinem Mountainbike den Radweg in die falsche Richtung befuhr. Der 26-Jährige stürzte zu Boden und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. (ms)

